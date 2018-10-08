迈阿密热火与奥兰多魔术比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上主场迎战奥兰多魔术。 购买你的球票! 比赛将于7点30分开始。福克斯体育将会对本场比赛现场直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 结束了热火季前赛的客场赛后，你们这些比赛中学习到了什么呢？

简单的答案是没有太多。我们看到了健康的白边和其他的一些很强的表现能力的球员出现在热火的球员名单中。我们看到了球队进攻节奏的加快，球员们增加了向油漆区内的突破。我们同样看到了球队没有球员会去停止去得分。但是很重要的一点就是热火在季前赛中有太多的伤病了，几乎一半的球员因为伤病出现在缺阵名单中。有很多的球员可能会在周一的时候回到比赛中，理查德森已经没有在伤病名单中了。

我们在季前赛中提到了很多关于麦克格鲁德，他不仅仅是在攻防两端表现的非常抢眼，这名27岁的球员不仅仅得到了球队最高的91.7的防守效率。同时他还得到了9.5的正负值。德拉季奇同样一如既往的在全场进攻中展现出他全面的个人能力。

我们会看到这些球员在接下来比赛中能否继续保持。

2: 你认为热火的这种高速度的进攻能否持续？

场均108.5个进攻回合，这就是热火的节奏，这已经完全超过了热火上赛季的表现。但是你能猜到这在全联盟中仅仅排名13。现在大部分的球队都会在季前赛中尝试增快进攻节奏，但是这可能仅仅是在季前赛中，而随着常规赛的到来这些有可能会发生改变。这并不是说热火的进攻节奏不会比上赛季高－整个联盟的趋势的就是逐渐增快场上节奏，这并不仅仅是可能保持这么快。所以哪怕是在整场比赛中增加了1到2次进攻回合，但是这也能帮助球队增加篮板和快攻机会，即使是一点点的收获也可能对比赛产生大的影响。

虽然根据迈阿密热火的过去几个赛季的表现，他们很大程度上是去组织对方打出快攻，但是我们可以看到德拉季奇在这种快速进攻中更能发挥出个人的能力。有着德拉季奇这样的快攻好手以及麦克格鲁德，理查德森，温斯洛这样的外线防守大将，为什么不行呢？

3: 周一的这支奥兰多魔术有什么不一样呢？

魔术的新任主教练对于热火的球迷来说可能并不陌生－史蒂夫·克劳福德（3年前热火在季后赛鏖战7场的黄蜂主教练）。他们不再拥有佩顿，但是现在有了DJ奥古斯丁。同时拥有了新秀班博－这是一个臂展惊人的大个子，同时他在季前赛中3分球4投4中。班博现在还是一个新秀，但是他的存在对于现在戈登和伊塞克的一个加强，同时他也可能成为一个独一无二的球员。我们会看到周一他有什么表现。

同时我们还要留意3年级球员格兰特，他是一个非常强的组织进攻和防守球员，这名25岁的球员在周五面对弗兰明哥的比赛中贡献了全队最高的7个助攻，75.8的防守效率。

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