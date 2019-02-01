迈阿密热火与俄克拉荷马雷霆比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战俄克拉荷马雷霆。比赛将于晚上8点开始。福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在与公牛的比赛中发生了什么？

如果你想找一场和这场比赛相似的输球的话，那应该是热火24分输给亚特兰大老鹰的比赛吧。这两场比赛热火都有不少空位3分出手的机会，但是他们都没法将球投进篮筐。在面对公牛时28.6%的命中率，与老鹰时14.7%的命中。虽然他们的对手投篮质量相对更差，但是这最终还是输掉了比赛。这并不是说热火在这两场比赛中打得不错，或者说我们在给他们找借口，只是这两场比赛有些相似。就像主教练斯波说的，如果你一直能够找到空位出手空间但是却无法投进，这会对球队的士气有很大的损伤。还没有提到另外一直队伍在比赛中完成高难度的投篮，这也意味着热火需要在比赛的半场进攻上有更多的提高-这也不是他们在比赛中擅长的。

热火在这场比赛中没有打出他们有的水平，斯帅在训练后表示：“我们是一支比昨晚更加好，更加顽强的球队，虽然我们的投篮命中率并不高，我们有过很多的比赛虽然投篮也没有命中或者也没有找到流程的进攻，但是依旧能够找到方法去保持竞争力，最终通过团队的努力赢下比赛。”

2: 本赛季热火还没有和雷霆交过手，他们本赛季有什么变化吗？

雷霆的一个变化就是他们在休赛季期间和保罗·乔治续约，乔治在攻受两端本赛季都打出他职业生涯最佳的表现。雷霆有着他们的核心球员，他们同时也有一些小的变化来让他们有所改进，他们与诺尔签约，他也成为了亚当斯的替补中锋，他们通过交易得到了丹尼斯·施罗德作为威斯布鲁克的后备控球手，施罗德在周二面对魔术的比赛中第四节8投7中，得到了18分！本赛季这名德国后卫场均11.8次突破，仅少于他们首发维斯布鲁克斯5.1次。这也使得雷霆现在的板凳深度达到了过去几年内近乎最佳的状态。

同时他们的板凳深度也展现出了他们的威力。当威斯布鲁克本赛季投篮命中率并不高，同时外线进攻并不稳定的时候，他们也证明了自己是联盟中防守最佳的球队之一。他们的防守也让他们赢球分数达到了猛龙的水平，别忘了他们在竞争白热化的西部是排名第三。

亚当斯因为脚踝扭伤不确定本场比赛能否出场，本场也可能会是诺尔的首次首发。

3: 面对防守出色的雷霆，热火需要如何打出进攻呢？

雷霆的防守非常不错，但是他们和掘金一样都会让对手在篮筐附近有不少机会出手。雷霆能够很好的保护油漆区，以及场上的每一块区域，这也使得不会对他们有太大影响，这也意味着一支像热火这样喜欢通过突破来制造机会的球队，他们如果能够果决的执行他们的进攻系统，应该会有足够机会摆在那里，雷霆有着出色的半场防守同时几乎不给对手任何快攻的机会，因此这不会是一场轻松的比赛。

总而言之，这场比赛和热火碰到任何一个对手时一样。热火的进攻就是建立在突破和制造3分球出手机会上的。如果这些投篮像在面对公牛的比赛中一样没法投进，对手的防守越强，这种突破制造出的进攻机会就越需要珍惜并稳定贡献得分。这也让他们有机会打出爆炸性的进攻，即使他不能保证40%的投篮命中率，但是有机会时一定要出手。

说起来相比实践起来要难得多，但是这就是热火赢球的手册。

比赛记录：

热火现在24胜25负，雷霆6连胜后现在32胜18负。

热火现在是连续主场的第二场，也是本赛季最后一次主场背靠背，他们将在周六主场面对印第安纳步行者。

乔治场均27.3分，2.3个抢断。

韦德右侧膝盖酸痛不确定能否出场，小琼斯，德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊都不会出场。

效率 (排名):