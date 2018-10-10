新奥尔良鹈鹕与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战新奥尔良鹈鹕。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将会对本场比赛进行现场直播，你们也可以收听790电台了解比赛最新消息。本场比赛是由迈阿密癌症医疗所巴普蒂斯医疗南佛罗里达特约。 快来购买你的球票吧!

1: 在迈阿密热火的第一场季前赛中你有什么最喜欢的吗？

Couper Moorhead: 奥兰多魔术基本是在用完整的实力和热火较量，他们的主力从比赛开始一直打到了比赛结束。而迈阿密热火的板凳球员以及双向合同球员都会在这段时间内出场，虽然说奥兰多魔术在比赛结束前将第三节的比分差距拉小了，但是能够看到麦克格鲁德能够这么高效率的发挥并最终帮助热火以90-89战胜魔术。

有很多的迈阿密的正常轮转球员在本赛季的季前赛期间因为伤病一直没有出场，理查德森在周一才最后回到球队阵容中，麦克格鲁德在比赛中有着20%的使用率，并且贡献出62.2%的真实投篮命中率。现在这个时候是一年中非常好的一个机会让球员展示自身的控球能力的机会，这虽然是一个小的例子但是麦克格鲁德出色表现将有很大的机会去增加他在下一个月比赛中的出场角色，利用抛投和挡拆完成与中锋的空接扣篮，这将会非常大的造福球员和整个球队。

Joe Beguiristain: 总的来说我对热火的防守非常惊喜。

在前三场的季前赛中，迈阿密热火没有达到他们所期望的防守高度，但是在面对魔术的比赛中他们让对手整场比赛仅有37.8%的投篮命中率。热火的外线防守球员麦克格鲁德，理查德森和温斯洛都完成的非常好，同时大个子球员也扮演了很重要的一部分。

白边和奥利尼克一共贡献了23次干扰对手出手的数据（白边12次，奥利尼克11次），他们在面对对手的挡拆进攻时都能够做出非常聪明的决定，同时他们也出色的保护了篮下。

2: 你们对热火接下来的季前赛有什么期待呢？

首先我们不得不提到艾灵顿和小琼斯都有很大的机会会在周三比赛中出场。德拉季奇因为膝盖受伤可能不会出场。热火现在季前赛还剩下最后两场，很大的几率一些球员们开始休息为常规赛做准备。这在季前赛中都非常的正常，唯一让大家可能印象深刻的就是热火在季前赛中因为伤病无法排出在常规赛中的轮转阵容。

我们会看到比赛会如何发展

3: 新奥尔良鹈鹕本赛季有什么改变？

新奥尔良鹈鹕有着整个联盟中最有趣的前场组合，在考辛斯因为跟腱撕裂结束上赛季并最终进入自由球员市场后，他们现在有了一对非常有趣的前场组合。安东尼·戴维斯毫无疑问是联盟中最顶级的超级巨星之一，当他健康的时候他是可以进入最有价值讨论话题内的球员。同时他们得到了米罗蒂克，一个能够大量出手3分球的外线投射型4号位球员，同时他们还有签下了兰德里，一个联盟中最高效的替补球员。鹈鹕有着比你想象更多的投射，朱丽·霍利德对自身的角色也是没有任何问题，去年他们的前场非常可怕，今年依旧是这样只有球员有所不一样了。

鹈鹕现在有着比一年前更多的3分球出手，但是事实上他们季前赛有着40次3分球出手，而在17-18赛季他们是28.2次出手。虽然这是一个小的样本，但是我们可以继续了解比赛会如何发展。

伤病情报：

