迈阿密热火与密尔沃基雄鹿比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战密尔沃基雄鹿。比赛将于晚上8点开始。福克斯体育将对本场比赛直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在上一场比赛中是如何战胜火箭的？

他们知道该如何去赢下比赛。可能你会感到惊讶的是，这个方法包括了一个延伸的区域联防。特别是在缺少了德拉季奇时，热火球员们知道他们必须要用防守来让他们有赢球的机会。另外一个就是他们的进攻篮板，虽然比赛中他们的命中率并不高，但是在与火箭的比赛中他们用远超对手的进攻篮板数量来减少投篮不中或者是失误的麻烦。他们在比赛中比火箭多拿20个进攻篮板，同时在一节里使用了区域联防，在保罗因伤离场后，他们让哈登得分变得更加艰难。这可能不是最好看的赢球方式，但是如果热火想进入季后赛，他们没有去打那种欣赏式篮球的机会。

2: 密尔沃基雄鹿本赛季有什么变化？

一个赛季以前，密尔沃基雄鹿是一支不错的季后赛球队，他们虽然有MVP有力竞争者但是依旧有着不少可见的缺点。热火可以通过在油漆区外布置上人墙来阻挡字母哥的突破得分，同时通过降低进攻速度来减少雄鹿全场进攻的机会。

今年，密尔沃基雄鹿有了很大的飞跃，他们在字母哥的带领下弥补了之前的缺点有成为一支总冠军球队的潜质。雄鹿在周五刚刚击败凯尔特人，现在他们已经击败了凯尔特人，76人，猛龙（2次），勇士，掘金（两次），虽然赛季才刚刚开始，但是已经可以看出他们的实力。他们有什么变化呢？他们首先得到了洛佩斯作为首发中锋，洛佩斯的3分球现在就像汤普森一样。同时他们从选秀中得到了Donte DiVincenzo同时与康纳顿签约补强锋线，他们补进了伊利亚索瓦-大家一定都记得他在上赛季季后赛的76人中的表现，他的加入也增强了雄鹿的投射能力以及场上体型。更加重要的是，他们雇佣了麦克·布登霍泽来加强他们的防守，现在他们有着联盟前5的防守效率，同时他也将雄鹿的进攻改成和火箭非常相似。虽然他们的人员变得并不大，但是现在他们已经很完整了。

3: 迈阿密热火应该如何去击败雄鹿呢？

正如我们之前提到的，如果想要用之前的策略去击败雄鹿可能会是很困难的一件事。首先他们现在的射手数量已经明显增多，雄鹿现在的3分球数量也大幅提升，这也能够帮助字母哥在场上获得更多的空间。同时字母哥在篮筐附近的得分效率就像是奥尼尔巅峰时期一样，所以必须要有足够的防守球员在篮下阻止他，这也意味着其他球员不去补防几乎是不可能的。雄鹿现在的正负值排名联盟第一是有原因的。

经历了过去的几周，周六晚上我们可能会再次看到热火的区域联防。我们可能在休斯敦火箭比赛前就听到斯波说过，他们会坚持那些有效的方式，直到这个策略不那么有效了。因为大量使用联防。热火现在是联盟中允许对手直接接球后出手数量最高的球队，同时他们也是让对手在篮下出手数量第五少的球队。面对像火箭和雄鹿这样的进攻强队，可能会让最终的结果取决于对手3分球是否能够命中。不论怎么样，字母哥都将是一个大麻烦。

比赛记录：

热火现在取得了3连胜，现在14胜16负。

雄鹿在过去7场比赛中赢下了6场，现在是22胜9负。

小琼斯在过去7场比赛中现在是12.4%进攻篮板效率。

字母哥场均26.8分，12.8个篮板，6.1个助攻。

温斯洛尚不确定是否出场，德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊将会继续缺席。

效率 (排名):