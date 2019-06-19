迈阿密热火正式雇佣马里克·阿伦为助理教练

迈阿密，6月19日– 迈阿密热火今天宣布马里克·阿伦加入埃里克·斯波尔斯特拉的教练组成为热火的助理教练。这也是这名NBA老将在2001-05赛季在热火效力后的再次重逢。他在2014-18赛季被选为底特律活塞的助理教练，上赛季他被森林狼雇为助理教练。

“我对马里克重新回归热火大家庭感到非常兴奋。“热火主教练斯波说。“我们一直非常喜爱以及尊重他的工作态度和对比赛的热情，他有着热火人的血脉。马里克在过去的5年里一直在努力提升他的执教能力。我们很期待他能够在下赛季展示出他的影响力。.”

阿伦在2001年7月20日作为球员与迈阿密热火正式签约，他在151场比赛中出场，首发81场，场均7.2分，4.2个篮板，22.1分钟出场时间，42.6%的投篮命中率，80.3%的罚球命中率。他在2002-03赛季中场均9.6分，5.3个篮板。这名10年的老将在478场职业生涯比赛中，场均4.9分，2.8个篮板，15.2分钟出场时间，43.9%的投篮命中率，77.8%罚球命中率，在他职业生涯10个赛季中有6个赛季进入季后赛，其中包括了2004年帮助热火闯入东部半决赛。