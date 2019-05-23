迈阿密热火揽获多项2019克里奥奖
迈阿密，5月22日 – 迈阿密热火在2019年揽获多项克里奥奖，其中包括了罪恶之夜网页收获银奖，日落余罪宣传片收获铜奖。克里奥奖用于表彰广告，设计，传媒的创新设计，这也是有全世界最顶尖的市场营销人士和设计师判决的。
这两项克里奥奖颁给了以下列出的内容：
克里奥银奖 // 罪恶之夜网页 // 媒介：数字/移动 // 目录: 网页
紧随市场对“Vice”的极大成功，迈阿密热火推出了罪恶之夜球衣，并且在网页上布置相关内容。通过登陆HEAT.com/ViceNights, 用户可以探索罪恶之夜的全新内容，其中包括了特殊的球衣介绍片，球场设计，包装的商品车，车牌设计，以及他们的镭射紫和湖光蓝设计球衣。
相关人员:
- Michael McCullough
- Jeff Craney
- Jennifer Alvarez
- Angel Kurny
- Jose Garcia
- JonMichael Rodriguez
- Terek Pierce
- Manuel Fabian
- Brett Maurer
- Sasha Beck
- Laura Sarmiento
- David Alvarez
- Jasmine Viana
克里奥铜奖 // 日落余罪介绍片 // 媒介：电影短片 // 目录: 动画
作为进入2017-18赛季季后赛的奖励，16个季后赛球队有机会推出16款全新的城市版球衣。热火在推出了罪恶之夜球衣后推出了首款镭射紫“日落余罪”球衣。日落余罪球衣其中包括了一段球衣介绍片，这段宣传片也在本赛季多场热火身着该球衣时播出。
相关人员:
- Michael McCullough
- Jeff Craney
- Jennifer Alvarez
- Manuel Fabian
- JonMichael Rodriguez
- Laura Sarmiento
- Yoana Barciela
- Pedro Alvarez
- Adriana Williams
- Saul Cuevas
迈阿密热火至今已经赢下了9座克里奥奖.
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