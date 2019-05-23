迈阿密热火揽获多项2019克里奥奖

迈阿密，5月22日 – 迈阿密热火在2019年揽获多项克里奥奖，其中包括了罪恶之夜网页收获银奖，日落余罪宣传片收获铜奖。克里奥奖用于表彰广告，设计，传媒的创新设计，这也是有全世界最顶尖的市场营销人士和设计师判决的。

这两项克里奥奖颁给了以下列出的内容：

克里奥银奖 // 罪恶之夜网页 // 媒介：数字/移动 // 目录: 网页

紧随市场对“Vice”的极大成功，迈阿密热火推出了罪恶之夜球衣，并且在网页上布置相关内容。通过登陆HEAT.com/ViceNights, 用户可以探索罪恶之夜的全新内容，其中包括了特殊的球衣介绍片，球场设计，包装的商品车，车牌设计，以及他们的镭射紫和湖光蓝设计球衣。

相关人员:

Michael McCullough

Jeff Craney

Jennifer Alvarez

Angel Kurny

Jose Garcia

JonMichael Rodriguez

Terek Pierce

Manuel Fabian

Brett Maurer

Sasha Beck

Laura Sarmiento

David Alvarez

Jasmine Viana

克里奥铜奖 // 日落余罪介绍片 // 媒介：电影短片 // 目录: 动画

作为进入2017-18赛季季后赛的奖励，16个季后赛球队有机会推出16款全新的城市版球衣。热火在推出了罪恶之夜球衣后推出了首款镭射紫“日落余罪”球衣。日落余罪球衣其中包括了一段球衣介绍片，这段宣传片也在本赛季多场热火身着该球衣时播出。

相关人员:

Michael McCullough

Jeff Craney

Jennifer Alvarez

Manuel Fabian

JonMichael Rodriguez

Laura Sarmiento

Yoana Barciela

Pedro Alvarez

Adriana Williams

Saul Cuevas

迈阿密热火至今已经赢下了9座克里奥奖.