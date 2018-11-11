华盛顿奇才116-迈阿密热火110比赛回顾

迈阿密热火在周六晚上110-116惜败华盛顿奇才。约什·理查德森得到了热火最高的24分。

1. 麦克格鲁德得到了职业生涯最高分

如果你本赛季看了不少热火的比赛，你就知道麦克格鲁德本赛季打出了生涯最佳表现。

本场比赛他就有着不少出色的表现。这名27岁的球员有着出色的上半场，但是他在第三节一人7投5中得到了13分，其中包括了这个高难度空中换手得分。

麦克格鲁德14投8中得到了职业生涯最高的22分，6投3中的3分球，2个篮板和2个助攻。

2. 理查德森在热火第四节

虽然理查德森在本场比赛中没有表现得特别的抢眼，但是他在比赛中积极的态度在第四节一人5投3中得到了10分。

本场比赛他最佳的表现来自于这个底线切入后的反手上篮。

除了本场比赛14投8中得到了全队最高的24分外，理查德森还得到了5个助攻和3个篮板。

3. 神射手艾灵顿

艾灵顿继续用他的3分球来给热火提供火力援助，同时他还在比赛中送出精彩的传球。

艾灵顿本场比赛得到了16分，4个篮板，2个助攻。

其他要点：

-白边一直努力到比赛结束，他本场比赛一共贡献了4个盖帽，以及第三节给霍华德的两次封盖。

白边本场比赛10投6中得到了15分，14个篮板和3个助攻。

比赛记录:

-德怀恩·韦德（个人原因），詹姆斯约翰逊，维特斯和梅腾都没有在本场比赛中出场。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周一晚上结束他们的主场连续赛程。他们将在周一比赛中面对费城76人。您可以从这里购买球票。