奇才109-热火115比赛回顾

迈阿密热火在周五晚上115-109击败华盛顿奇才。哈桑·怀特塞德得到了热火最高的21分。

1. 温斯洛刷新职业生涯最高记录

虽然温斯洛本场比赛得到了职业生涯最高的10次助攻，但是他最佳的表现并不是来自于助攻。

这真是大心脏的进球！

从防守端，温斯洛在比赛中防守了多名球员，其中包括了阿里扎，萨托兰斯基和比尔。

除了10个助攻，这名22岁的球员9投5中得到了13分，3个篮板。

2. 白边一锤定音

从比赛一开始，白边就利用他的身高力量优势完成了前5次投篮，其中包括了这个面对托马斯的突破扣篮。

同时白边还在内线完成补扣和勾手投篮。

这个在第一节的盖帽也是非常酷。

白边在之后的反应也说明了一切。

这名7尺大个子得到了全队最高的18个篮板，以及13投9中得到了21分。

3. 关键时刻看韦德

没有让任何人感到惊奇，韦德在第四节拾起了他的能力，他在这段时间里4投3中得到9分。

同时他在比赛结束前10.2秒完成两次关键罚球，锁定胜局。

韦德这个旋转步投篮是不是依旧那么潇洒？

全场比赛韦德11投5中得到了14分，6个助攻，3个篮板，1个抢断和1个盖帽。

其他要点：

-詹姆斯约翰逊本场比赛迅速进入状态，第一节就得到了8分，这名31岁的球员全场12投6中得到17分，其中包括3分球6投3中。

-小琼斯在比赛中继续保持他的活力：

小琼斯本场比赛2投2中得到了5分，4板和1个抢断。

比赛记录：

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周日晚上6点与亚特兰大老鹰交手。他们下一个主场比赛将是在周二晚上7点30分主场迎战掘金。你可以从这里购买球票。