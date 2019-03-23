迈阿密热火与华盛顿奇才比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战华盛顿奇才。比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 这场输给雄鹿的比赛有什么特别值得探讨的？

考虑到雄鹿半赛季防守有多出色，扬尼斯本赛季在油漆区就像是一个怪物一样，当然他还能够在比赛中投进3分球。雄鹿有着一群非常有天赋的球员，他们能够从场上任何一个角度投篮，雄鹿有着比任何球队都更有可能大比分战胜对手。唯一值得我们讨论的就是，考虑到两支球队很可能在季后赛中相遇，扬尼斯即使在面对热火给他制造的重重麻烦再一次在比赛中找到最舒服的进攻地方，热火在过去几个赛季中对付他们都找到了一些方法，但是似乎在这名MVP争夺者已经开始改变局势了。

2: 比尔本赛季有着很大的跳跃，热火在防守他的时候有没有什么需要的改变？

在过去的几个赛季里，比尔已经成为了一个非常高效率的得分手，然后他首次成为全明星，他现在的表现也足以被列为最佳三阵中。他表现出色，但是现在他们的问题是沃尔因为受伤确认赛季报销，随着他周围有天赋的球员流失，当然迈阿密将会有着不一样的防守方式去对抗他们。现在比尔作为奇才的首席控球手，他过去四个赛季中的助攻数也逐步上升，这意味着热火会更多的包夹他，用曾经防守沃克和詹姆斯·哈登的折叠式区域联防来迫使比尔将球传出，让他更多的进行非有效传球而不是那些进攻组织助攻。虽然奇才现在没有沃尔，但是他们依旧还有一些能够利用场上进攻优势得分的球员。

3: 现在热火的季后赛局势如何？

尽管输给了密尔沃基雄鹿，热火依旧处于一个不错的位置，这都要感谢他们赢下了雷霆和马刺，这让他们依旧领先取得4连胜的魔术0.5个胜场。一场周六晚上的落败可能就会让热火直接掉到第9位，魔术现在有着对热火的战绩优势，但是同时也凸显出周二晚上两队交手时的重要性。当波什在本场比赛退役的时候，热火将会和魔术交手。好的消息是因为热火在过去几周内击败了黄蜂2次，现在黄蜂距离魔术还有2个胜场。现在热火面前的道路依旧非常坎坷，但是还没有什么可以确定的，热火在未来的几周内仍然有机会爬到东部第6。让我们一起做好准备吧。

比赛记录：

热火在过去3场与奇才的交手中赢下了2场，其中包括1月4日，115-109击败对手。

热火在过去4场中赢下了3场，现在战绩35胜37负，奇才现在输掉了过去5场中的4场，现在战绩30胜43负。

韦德在热火客场行中场均16分，48.8%的投篮命中率。

比尔场均26.0分。

效率 (排名):