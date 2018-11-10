华盛顿奇才与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火在周六晚上主场迎战华盛顿奇才。现在获得你的球票。 比赛将于晚上8点开始，你可以收听790电台，了解比赛最新消息。

1: 在与步行者的比赛中，热火是如何最终被逆转输掉比赛的？

迈阿密热火在比赛还有3分50秒的时候还有6分的领先优势，但是接下来步行者打出了一波12:2的进攻波。这是一场奇怪的比赛，两队的球员都似乎没有找到什么节奏，他们罚球线都命中率不高-虽然热火在比赛结束前有着超过60%的3分球命中率，但是热火本场比赛在最后时候步行者可以打出进攻而热火的进攻突然失灵。德拉季奇和韦德缺阵后，热火的年轻球员就需要去找到他们的机会，在面对马刺打出了精彩第四节，面对活塞加时赛中理查德森一人独得9分后，热火在面对步行者的抢断和臂展优势的防守后出现了一些问题。

理查德森和温斯洛在比赛末端是热火主要的控球手，这对于他们二人来说无非是一个绝好的机会去体验这些-这些任何球员都会渴望能够在关键时刻成为球队主要控球手的机会。而步行者独一无二之处在与他们能够很好的防守住热火的进攻，保证出现在篮球运动的轨迹前。有时候你需要能够用自己的进攻来弥补自身防守的不足，但是他总是需要有能够在半场进攻中将球放进篮筐的能力，这也是这些热火年轻球员们需要的。

2: 热火在赛季第一周险胜奇才，我们从这场比赛中学习到什么呢？

奥利尼克在韦德投篮不进后迅速抢下进攻篮板完成准绝杀补篮，这似乎感觉是上赛季的事情了，但是这事实上只是几周前发生的，这是热火本赛季首次体验到联盟的新的进攻速度，之后热火又面对国王和老鹰。奇才在那场比赛中得到了20分的快攻得分，同时他们有着105次进攻回合。我们通过对奇才多年的了解，他们的板凳可能会突然出现哑火，热火如何利用板凳优势，同时在比赛末段半场进攻时找到得分的方式。奇才在离比赛还有30秒的时候，热火简单的会让沃尔去有出手3分球的机会，但是他最终没有投进，奥利尼克也在最后时刻终结了比赛。

热火用防守笼罩住比尔和沃尔是如何防住奇才的关键，热火在最后时刻让这两名球员仅仅8投3中帮助热火最终拿下了比赛，我们会看到这次两队会有什么变化。

3: 作为一个旁观者来看，你认为奇才现在有什么问题呢？

我们并不需要去谈太多关于其他球队如何陷入麻烦，但是你看到一只如此有天赋的球队却仅仅打出2胜9负的战绩时，很明显他们的防守就有不少漏洞。华盛顿奇才的进攻同样也出现不少麻烦，他们3分球命中率下降到了32%，防守上，他们让对手每100个回合的进攻可以得到114.6分（联盟第29的防守效率），这比一年前他们那支第15的球队要多整整7分。德怀特·霍华德已经回归，当他出现在场上的时候，他们的防守以及篮板球都变得更加好，奇才相比于其他2胜9负的球队来说天赋上好得太多。

在周五晚上的比赛中，沃尔，比尔和乌波尔在面对魔术时，机会在最后时刻将25分落后追回。所以周六的这场比赛应该会很有趣。

比赛记录:

热火在过去10场与奇才的比赛中赢下了7场。

理查德森场均20.5分。

比尔场均23分，1.2个盖帽。

效率 (排名):