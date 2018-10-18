迈阿密热火与华盛顿奇才比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上客场挑战华盛顿奇才。比赛将于晚上8点正式开始。福克斯体育将会对比赛进行直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你从迈阿密热火赛季首场比赛中学习到些什么呢？

如果我们看了上赛季的比赛我们应该就不会对本场比分焦灼并一直竞争到最后一秒而感到奇怪了。一年前这样的比赛实在太多了。当热火的进攻陷入问题，主教练斯波找到了一套能够帮助热火将比分重新咬回来的阵容，热火甚至在最后一秒都有着绝杀对手的机会。可惜了最后因为失误比赛最终没能向热火期望的方向发展，这是一个由韦德发球，理查德森控球的一个战术。理查德森在这场比赛中贡献了职业生涯最高的21次出手。虽然他仅仅命中了8个，但是很明显理查德森在比赛中尝试挑战自己并承担起球队进攻的重任。这些压力只会帮助球员继续进步并找到他自己最终的方向。

当然这场比赛仅仅时82场常规赛的第一场，整场比赛展示了热火的优势与不足－我们很高兴能够看到像理查德森，阿德巴约，麦克格鲁德这些球员能够在比赛产生影响，阿德巴约出色的防守了武册维奇并让这名前三节表现出色的球员在第四节彻底哑火，同时他在换防锋线球员时也能够发挥不错。

德拉季奇在上半场得到了16分，同时在第四节最后时刻得到了关键的5分。他无愧是热火本场比赛的最佳球员。

2: 如果迈阿密热火在周四晚上还是缺少了相同的球员，那么他们的轮转阵容该是如何呢？

在面对占有身高，臂展优势和身体素质出色的魔术的比赛中，我们应该觉察到热火缺少了平常2位防守锋线的大将－詹姆斯约翰逊和贾斯蒂斯·温斯洛的影响。热火在这场比赛中很多时候都是打两个中锋或者是4个后卫的阵容－他们将会用整个赛季来了解不同的场上组合（小琼斯在本场比赛中陷入犯规麻烦，他是首发大前锋）。

如果约翰逊和温斯洛将会继续缺席，那么他们不得不面对防守全能球员莫里斯，波特和杰夫·格林的麻烦，他们都有着极为出色的单打小个子球员的能力，当然还有全面的沃尔和比尔。热火在防守对方低位进攻也会有些调整－理查德森和麦克格鲁德都很擅长防守低位进攻，但是还有些细节需要调整。

3: 哪名新增的奇才球员会对本场比赛有最大的影响呢？

我们已经提到了杰夫·格林，奥斯丁·里弗斯能够作为板凳球员给奇才贡献火力，但是如果德怀特·霍华德能够保持健康并且在本场比赛中出场，那他将会改变整个球队的面貌。戈塔特在过去几年里都是一个稳定的挡拆大个子，他和沃尔的挡拆配合经过多年也非常默契，但是他因为白边的臂展而在过去的几次交手中被压制。虽然现在是霍华德的生涯后期，但是他依然是一名极强的内线大杀器，一旦他确定好自身的位置，他可以给魔术的进攻带来不一样的动力。这也是上赛季他在黄蜂时给黄蜂所带来的影响。在过去的几年里，霍华德都会尝试低位单打热火的中锋，但是他的伤病也间接的帮助了热火。

比赛记录：