迈阿密热火与华盛顿奇才比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战华盛顿奇才。现在获得你的球票 比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在热火上场击败骑士的比赛中，有什么值得我们去讨论的吗？

这场比赛最值的我们讨论的就是维特斯的回归。维特斯在比赛中投进了几个跳投，同时完成了一个非常漂亮的上篮，但是他依旧看上去还是像任何缺阵了一年的球员一样。维特斯在比赛中出场了11分钟，斯帅在赛后表示耐心是非常重要的，因此不要期待维特斯能够在周五晚上得到30分钟的出场时间。这是一个好的开始，但是所有的一切都需要一步一个脚印的来。小琼斯在面对骑士的比赛中攻防两端都表现的非常出色，他不仅仅投进了职业生涯最高的3个3分球，同时他还在比赛中完成了12次干扰投篮，5次抄截，3次救球，2个抢断，1个盖帽。当琼斯出现在场上的时候，热火超过了骑士27分！

另外一将会是一场在一个月以后将不会有太多的人记得的比赛。只要热火赢下了这些比赛，大家都会满意的。

2: 你从之前两次和奇才的交手中学到了什么呢？

尽管这是一个他们让人失望的赛季，现在仅仅取得15胜23负的战绩，但是奇才在面对热火的时候都表现的非常不错。热火第一场取胜来自于奥利尼克最后时刻的补篮，之后奇才来到迈阿密最终6分优势战胜热火。沃尔在两场比赛中都能够出场，热火从那之后也发生了不少改变，他们加入了区域联防，让小琼斯出现在轮转阵容中，同时德拉季奇因为膝盖受伤缺席，维特斯回归，因此之前的两场比赛不会有太大的关系。另外奇才现在首发托马斯·布莱恩特，在霍华德受伤后他一直表现的很好。莫里斯最近也一直因伤缺阵，他们还在最近通过交易得到了阿里扎，

阿里扎在交易后的8场比赛中场均得到14.5分，5.6个篮板，4.1个助攻，2.3个抢断。

总之这场在周五晚上的比赛中他们将会是两支与之前不一样的球队。

3: 损失了沃尔将对奇才有什么影响？

从沃尔上一次出场到现在奇才的战绩是2胜1负，他们战胜了黄蜂和老鹰，输给了芝加哥公牛。萨托兰斯基在沃尔缺阵后首发出场，他场均贡献14.5分，4.5个助攻，4个篮板，1个抢断和45.5%的投篮命中率，比尔在比赛中的使用率也预期的上升。他们全新的阵容有一些不寻常，阿里扎和杰夫·格林同时在场时，可以在每100回合中得到127.7分。防守时另外一个问题，他们已经开始找到解决方法。德克尔和贝克作为板凳在轮转阵容中扮演重要角色。从理论上来说是一场需要热火板凳来打出优势的比赛。

比赛记录：

热火和奇才在本赛季交手中各赢下一场。

热火在过去9场比赛中赢下了7场，现在战绩是18胜18负，奇才现在取得了2连胜，现在是15胜23负。

理查德森场均18.5分，1.2个抢断。

比尔场均23.6分。

韦德（生病）尚不确定。德拉季奇（膝伤），梅腾和罗宾逊将会缺席。

效率 (排名):

热火进攻: 107.0 (21)

热火防守: 105.7 (7)

奇才进攻: 108.2 (18)

奇才防守: 112.3 (27)

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