夏季联赛：热火73-勇士65

迈阿密热火在周四凌晨以73-65顺利击败金州勇士。肯德里克·努尔得到了热火最高的21分。

1. 希罗末段的爆发

在前三节里，希罗一直没能够找到稳定的手感，但是进入第四节后他就改写了这一切。

这名19岁的球员7投4中得到了全队最高的13分，其中包括了这个背靠背的干拔得分。

正如格兰·内皮尔说的，这真的是太关键的得分了。

但是这还并不是比赛的全部，希罗在比赛第二节完成了一个精彩的全场进攻。

这名肯塔基的球员得到了20分，5个篮板，2个助攻，2个抢断和12的正负值。

2. 努尔的高效

即使努尔在比赛开场后就完成了一些得分，但是他的第三节才是真正闪光的地方。

在完成了一系列的旋转步后，他完成了这样一个高强度的上篮。

…他出色的读懂对手的传球路线，完成了这个漂亮的抢断。

这反应速度太快了！

随着比赛的进行，努尔持续在防守上投入足够的努力，同时就像希罗一样保持侵略性，第四节他得到了11分。

除了得到了全场最高的21分，努尔还完成了3个助攻，2个抢断和14的正负值。

3. 梅腾保持稳定

简单的说，梅腾在周二的比赛中拾起来之前与国王比赛时的状态，继续在油漆区内给对手制造杀伤力。

可能他本场最精彩的表现就是他在第三节的这个旋转步勾手吧。

梅腾最终13投6中得到了16分，8个篮板，2个抢断，1个盖帽和13的正负值。

比赛记录：

-查尔斯·库克（脑震荡）和邓肯·罗宾逊都没有出场。

下一场比赛:

-经过7月4日的假期后，热火将在周五在拉斯维加斯的MGM球馆面对中国国家队。比赛将于下午5点30分开始，ESPNU将对本场比赛进行转播。