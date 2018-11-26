迈阿密热火115-多伦多猛龙125比赛回顾

迈阿密热火在周日晚上115-125惜败多伦多猛龙。韦德得到了热火最高的35分。

1. 韦德创造了历史

从比赛的出场的那一刻起，韦德就准备好Rock了。

在上半场他就9投6中得到了16分，其中包括了这个精彩的假动作2+1得分。

…这名36岁的老将在场上任何地方都能够得分。

事实上，韦德在第四节得到了10分，其中包括了2个3分球，其中还有一个来自于麦克格鲁德盖帽。

但是很遗憾这还并不够帮助热火取胜。

除了22投13中得到了比赛最高的35分，这也是球队历史上替补得分最高，韦德还贡献了6个助攻和5个篮板。

2. 阿德巴约的生涯之夜

阿德巴约简单的拾起了他在与公牛时的表现。

不论是进攻篮板，内线进攻还是挡拆后的得分。

…他都能够找到进攻。

同时他在比赛中的防守也非常出色，让我们一起看看他在面对莱奥纳德的这个封盖。:

阿德巴约得到了16分，职业生涯最高的21个篮板和2个盖帽。

比赛记录:

-泰勒，德拉季奇，维特斯，梅腾都没有被激活。

下一场比赛d:

-迈阿密热火将在周二晚上主场迎战亚特兰大老鹰。比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票.