迈阿密热火与多伦多猛龙比赛前瞻

迈阿密热火将在周日下午客场挑战多伦多猛龙。比赛将于中午12点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火在上一场与猛龙的比赛中如何出现进攻困难的？

热火下半场出现进攻不畅并不是什么特别让人感到惊讶的。森林狼在中场过后加强了油漆区内防守和个人盯防，这就出现了一个问题。热火停下进攻和快速传球是因为森林狼突然加强的防守还是说热火因为停下传球因此使得森林狼的防守显得有所提升呢？不论怎么说，热火在下半场每百回合进攻仅仅达到87，热火在全明星后进攻明显出现了下滑。

现在热火常规赛还剩下3场，热火也没有太多时间去讨论出现这些问题的原因。现在球队不论是否知道导致进攻下降的原因，需要的就是进入不惜一切代价的模式，热火已经没有什么训练时间去做什么改变了。他们现在只能走一步算一步，用他们能做到的努力的生存下去。这也就意味着，如果你在面对猛龙的时候进攻出现问题，那防守必须顶上去。

2: 热火在之前与猛龙的比赛中学到什么？

首先我们并不知道猛龙在周日的这场比赛中会排出什么样的阵容。他们在周四赢球后帮助雄鹿锁定了东部第一的位置，而他们也锁定了东部第二的位置，但是猛龙想要锁定如果与西部球队总决赛交手时的主场优势，因此他们在周日的比赛中很可能会派出完整的阵容。

对于联盟任何一支球队来说，猛龙都是一个大麻烦。热火与猛龙的比赛相比和雄鹿的比赛更加接近，在圣诞节后的交手中，两队一直比分胶着直到格林最后一次投篮命中。热火在面对猛龙时进攻也表现的不错直到最后惜败对手。猛龙有着一群有着超强进攻能力的后卫，技术出众的大个子，大量的外线射手，这也使得用区域联防来对付猛龙可能会非常困难，事实上并没有真正有效遏制猛龙的方式，因为他们场上一直会有出众的得分手。因此压力也落在了防守球员的身上，他们必须要发挥出最佳水平并且时刻准备好去帮助队友，这也就需要更好的场上交流。

击败猛龙的方法不是秘密，你必须要调整到最佳状态用更加出色的进攻击败他们。

3: 热火的季后赛前景如何呢？

就像我们之前说过，虽然热火连续输掉了过去3场比赛，结果还并不是很恶劣。热火如果赢下接下来的3场比赛，他们依旧可以确保进入季后赛。如果他们想要把握住自己的命运，他们必须从要拿下与猛龙的比赛开始，你不会想要以祈祷其他球队输球来进入季后赛。

另外今天的比赛结束后有了一些变化，篮网击败了雄鹿后，热火也站在了一个可能被淘汰出季后赛的位置上，如果热火输掉了与猛龙的比赛，而活塞（vs黄蜂），魔术（vs凯尔特人）和篮网（vs步行者）都赢下了各自的对手。热火将会直接被淘汰出局，热火既有着把握自己命运的机会，同时他们也可能被淘汰出局。这就是正在的季后赛冲刺。

比赛记录：

迈阿密热火输掉了过去3场与猛龙的交手。

在输掉了3场比赛后，热火现在38胜41负。猛龙在过去6场中赢下了5场，现在56胜24负。

韦德已经作为板凳出场连续15场得分上双，这是球队历史上第二长的记录。

莱奥纳德场均得到26.8分，1.8个抢断。

理查德森和安德森都没有随队出行。

效率 (排名):