迈阿密热火与多伦多猛龙比赛前瞻

迈阿密热火将在周日下午主场迎战多伦多猛龙。比赛将于下午3点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新情况。

1: 迈阿密热火是如何在与克利夫兰的比赛中将比分甩开的？

克利夫兰根本没法解决迈阿密的组织进攻，克利夫兰骑士一直将比分死死咬住热火，在第三节凭借超高的投篮命中率还一度取得了3分的领先优势，但是一旦当他们的手感冷却下来，热火更加稳定的进攻也就开始将比分拉开，热火本场比赛油漆区内得到了52分，8名球员得分上双，热火的年轻球员（理查德森，阿德巴约，温斯洛）更是领跑得分，温斯洛在比赛中拿下准三双，理查德森利用他出色的外线3分球拉开场上空间，阿德巴约努力的冲击篮筐并利用自己灵活的脚步死死跟紧对手。

说到防守，奥利尼克在比赛中10次干扰对手出手并有全队最高的4次抄截。

“我们希望能够充分利用奥利尼克的策应防守，但是在面对不同的对手的时候可能会花更多的时间去进行调整，”斯帅在周六的训练采访中说。“你必须要表扬奥利尼克的表现。”

当然麦克格鲁德在骑士再次碰球前连续得到7分也是让人印象深刻，但是总而言之这是一场热火利用他们稳定的进攻最终用让人信服的表现击败对手。接下来热火将会迎来非常艰难的赛程，但是很高兴他们能以如此出色的表现结束这场必须拿下的比赛。

2: 本赛季之前的几次和猛龙的交手中我们了解到什么呢？

第一场比赛，猛龙在比赛中打出非常系统的进攻，热火唯一将比分缩小是因为韦德打出了本赛季最精彩的表现-他砍下赛季最高的35分。第二场比赛热火一度取得了17分的领先优势，但是猛龙在下半场逐渐缩小比分差距，比赛结束前的防守漏洞让格林3分命中反超2分，最终热火惜败对手。热火在本赛季已经不止一次在面对强队时的表现出他们有着和联盟任何一直球队较量的实力。猛龙的板凳深度也一定程度抵消了热火平常的板凳优势，但是现在他们的轮转阵容相比之前两次交手也有了一些改变。

3: 加索尔来到猛龙后对他们有什么改变？

首先一个关键的问题就是马克·加索尔是否会在本场比赛中首发。猛龙主教练尼克·乐尔斯本赛季一直在根据对战对手情况调整首发阵容，例如在面对有大个子中锋像德拉蒙德的时候，他们会排出加索尔首发。现在热火的大个子球员哈桑·怀特塞德将会以板凳球员身份出场，所以伊巴卡应该会在比赛中对位阿德巴约，而加索尔会留在替补阵容中。但是毫无疑问的是，猛龙完成了交易截止日最大的交易之一，瓦伦尤纳斯和怀特被送到了灰熊，虽然加索尔的到来还没有达到大家对他的防守期待值，但是毫无疑问他依然是联盟中最聪明的大个子防守球员之一。他的存在能够很大程度缓解莱纳德的组织进攻压力（加索尔现在的在场进攻效率排名全队第一）。另外林书豪也加入了多伦多猛龙，猛龙现在的即战力非常雄厚，这将是对打出本赛季打出最佳水平表现的热火的一次巨大考验。

比赛记录：

热火输掉了前两次和猛龙的交手。

热火现在赢下了过去6场比赛中的5场，战绩31胜34负。猛龙输掉了过去3场中的2场，现在47胜19负。

韦德还需要得到11分达到职业生涯面对猛龙1000分。

伊巴卡场均8.1个篮板，1.4个盖帽。

效率 (排名):