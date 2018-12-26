迈阿密热火与多伦多猛龙比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战多伦多猛龙。比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在5连胜中什么是最让你印象深刻的？

肯定是他们的防守。我们已经说过很多次热火的区域联防了，但是他们现在依旧有大约75%的时间在使用区域联防。迈阿密热火在过去5场比赛中有着全联盟第3的防守效率，同时他们打出了联盟最慢的节奏-这也包括了非常慢的进攻节奏（但是他们每100回合进攻效率上升到108.9，这也是较赛季平均值高3.1分），因此这不仅仅是在防守上将比赛速度缓下来，因此我们可以看到非常低的比赛得分。热火现在完全是用着与其他球队截然不同的方式来打球，来让对手失去他们的节奏，同时利用区域联防来阻截对手。这是一支有纪律有管理的队伍，首要目的就是要将油漆区锁死，虽然让对手得到一些3分出手的机会，但是他们在防守时依旧保持足够努力和非常高的执行能力。詹姆斯·约翰逊，温斯洛，泰勒·约翰逊都能够在5连胜中挺身而出。

热火以这样一种诡异的方式让他们有机会继续去在每一个晚上与对手周转，有时候他们需要作出一些改动来确保他们能够流程运作下去。

2: 从热火与猛龙的第一次中交手我们学习到什么呢？

除了勇士以外，这是可能是热火全联盟中热火遭遇到最困难的比赛。热火通常会在面对别的球队有着板凳的优势，但是面对猛龙灵活的球员和板凳深度，同时他们也有着非常强的外线投射能力来对抗对手的外线防守。猛龙在与热火第一次对决中一度领先热火26分，虽然在那场比赛中韦德打出至今本赛季最佳的表现，砍下35分，3分球7投4中，热火最终也只能将比分缩小到10分。

如果热火想要赢下这场比赛，必须要打出他们最好的防守，同时他们必须要投进那些空位的3分球。瓦伦丘纳斯确认将会缺席本场比赛，这也让猛龙有些被动，白边和阿德巴约应该可以抢下更多的进攻篮板，同时我们不确定伊巴卡是否会在本场比赛中出场，如果他没有出场，那么本场比赛猛龙的内线应该会有更多的空间。小琼斯在11月25日热火与猛龙的比赛中没有出场，我们都知道他在热火的5连胜中有着非常关键的作用，因此本场他会如何表现也会对本场比赛有很大的影响。

3: 猛龙会从哪些方面威胁到热火的防守呢？

猛龙的进攻几乎没有死角，门罗将会替代瓦伦丘纳斯出场。猛龙就像雄鹿一样，他们有着非常出色的投射阵容，同时他们也是联盟中效率最高的球队之一。字母哥对于雄鹿的进攻非常关键，热火在比赛中通过锁死内线同时增强对他传球轨迹的封锁来防守雄鹿。猛龙的进攻相对更加平均，特别是西亚卡本赛季有着非常大的进步。

换句话说，猛龙会从全方位挑战热火的防守，热火需要做的就是像与火箭和雄鹿交手一样，降低进攻节奏，让比赛最终结果取决于猛龙能否投进3分球，丹尼·格林是热火需要提防的3分射手。

比赛记录：

热火已经取得5连胜，战绩16胜16负。

猛龙赢下了过去3场中的2场，现在25胜10负。

在过去5连胜中，热火让对手得分均不超过100分，同时让他们的投篮命中率也低于赛季平均值。

莱奥纳德场均26.8分，8.4个篮板，1.8个抢断。

效率 (排名):