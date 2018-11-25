迈阿密热火与多伦多猛龙比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上做客多伦多猛龙。比赛将于下午6点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 从上一场热火在芝加哥结束连败的胜利中哪些地方是你喜欢的呢？

在面对联盟人员最不齐整的球队时，我们能谈的并不会多，特别是他们在比赛中一度将26分的落后追至只有4分，但是你依旧需要表扬热火球员能够在最终拿下比赛。其中非常有趣的一点就是热火的主教练埃里克·斯波尔斯特拉在这种比分贴近的比赛中最后使用了理查德森，麦克格鲁德，艾灵顿，温斯洛，阿德巴约的阵容来面对，热火的年轻球员也能够很好的用他们的方式终结比赛。理查德森在比赛最后的6分钟里完成了5记跳投，这虽然并不是热火面对公牛最强防守时最佳的进攻方式，但是理查德森用他的急停跳投来击溃对手防守，非常重要的一点就是理查德森能够在关键时刻有信心去完成这些投篮。虽然在接下来的比赛中他们会面对一些强大的对手，但是这也给热火的进攻带来了更多的选择。理查德森这场比赛的表现真的非常让人惊喜。

2: 多伦多猛龙今年表现如何呢？

多伦多猛龙在休赛季有着惊天动地的变换，他们的当家球星德罗赞被交易到圣安东尼奥马刺，同时莱奥纳德来到了多伦多。多伦多猛龙在过去的几年里已经逐渐变得更加出色，但是他们依旧无法跨越詹姆斯这座高墙。莱奥纳德在经历了安东尼奥一个赛季的伤病困扰后，现在在猛龙彻底的稳定住了他们的进攻和防守。同时多伦多猛龙现在得到了丹尼·格林，格林是联盟中顶尖的角色球员之一，随着他的加入现在的猛龙可以说几乎没有什么弱点。

猛龙在与他们的教练德恩·凯西分道扬镳后，现在尼克·勒尔斯成为猛龙新任主帅。猛龙在他的执教下已经多次使用了伊巴卡为主力中锋的阵容，同时西亚克的进步也是肉眼可见-但是在面对白边内线的热火，那么他们可能还会重新使用维伦纽瓦的内线首发。

同时洛瑞的表现依旧出色，他场均10.5的助攻和118.8的进攻效率都是猛龙成为联盟最佳球队之一的保障。

3: 迈阿密热火将该如何面对这支防守强队时打出进攻呢？

如果你看到了之前我们提到的猛龙首发，那么你就会知道他们不论是在篮下防守还是外线3分球都会是非常出色。可能他们还没有雄鹿的场上长度，但是他们已经基本可以在不犯规的情况下完成防守任务。你不会想要因为对方的防守而增加更多的中投，热火需要在任何有机会的时候选择出手，哪怕是对手有着中等程度的防守，因为猛龙不会让你有着太多轻松得分的机会。

可能好消息是，他们的阵容还不是很稳定，莱奥纳德现在已经休息了几场-他们的防守篮板依旧没有下降。所以哪怕迈阿密热火在周日晚上没有达到他们想要的进攻效率，但是他们依旧需要努力抢下进攻篮板来完成二次，甚至3次进攻。



同时热火需要小心他们的传球，猛龙本赛季能够利用对手失误场均得到19.3分。

毫无疑问，这将会是一场苦战。

比赛记录：

迈阿密热火在上赛季3场比赛中赢下了2场。

热火现在7胜11负，猛龙16胜4负。

理查德森场均20.5分。

莱奥纳德场均24.4分，8.4个篮板，1.8个抢断。

泰勒约翰逊，德拉季奇，维特斯没有随队出行。

效率 (排名):