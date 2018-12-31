森林狼113-热火104比赛回顾

迈阿密热火在周日晚上104-113不敌明尼苏达森林狼。德怀恩·韦德得到了热火最高的21分。

1. 末节无所不能的韦德

韦德将他的最佳表现留到了最后，第四节他5投3中得到了7分，其中包括了这个突破和面对唐斯的上篮。

在比赛早些时候，韦德展现出他的耐心，他在比赛中完成了这样的内线得分。

不幸的是，这在比赛最后还并不够。

除了15投8中得到了球队最高的21分，韦德还贡献了5个助攻，4个篮板和1个盖帽。

2. 快速启动的温斯洛

上半场的温斯洛在防守还是进攻上都是顶尖球员，他在比赛中为队友送出了精妙的传球，同时在面对多个球员的防守任务时都能够很好的完成。

这很酷，难道不是吗？

是的，这个给麦克格鲁德的传球是不是也非常精彩？

在这之后，温斯洛陷入了犯规麻烦。他在比赛末端一直没有找到之前的状态。

这名22岁的球员得到了10分，7个篮板和全队最高的4个抢断，3个助攻。

3. 小琼斯将一切联系起来

小琼斯的进攻篮板依旧是非常犀利，他同时还在本场比赛中展现了很柔和的补篮手感。

野兽式的灌篮也是本场比赛中的重要组成部分。

小琼斯11投7中得到了16分，9个篮板（7个进攻篮板），1个抢断和1个盖帽。

比赛记录:

-詹姆斯·约翰逊（生病）将会缺席。

下一场比赛:

-热火将会在周三晚上7点面对克利夫兰骑士。热火的下一个主场比赛是在周五晚上面对奇才。你可以从这里购买球票。