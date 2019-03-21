热火110-马刺105

迈阿密热火在周三晚上110-105击败圣安东尼奥马刺。德拉季奇得到了热火最高的22分，另外还有5名球员得分上双。

1. 韦德关键时刻的表现

本场比赛不是韦德最精彩的比赛，但是他能够在球队需要他的时候挺身而出。

在第三节结束前完成这样一个疯狂的3分球。。。

…他将状态延续到了第四节。

他是怎样做到的呢？

首先他一记左手抛投帮助热火拉开比分，然后在后面掏掉了德罗赞的球。

第四节还是那道熟悉的闪电。

韦德本场得到了11分，2个篮板，1个抢断。

2. 状态火热的小火龙

德拉季奇在这场比赛继续延续外线手感，上半场他几乎百发百中。

感谢队友与他的配合，上半场他8投7中得到了20分！

虽然这些3分球都非常精彩，但是他本场最精彩的可能是他这个反手上篮。

除了13投8中得到了22分，3分球7投4中外，这名32的球员还有2个篮板和2个助攻。

3. 全能阿德巴约

从比赛一开始，阿德巴约就展现出充沛的体力和能量。

除了不断的冲击篮筐，摘下篮板球，阿德巴约还为队友竖起一道道漂亮的挡拆，同时他还能在对位阿尔德里奇时完成极为出色的防守。

看看这个回合他在面对阿尔德里奇的表现你就能看出本场他有多出色。

阿德巴约得到了6分，15个篮板，2个抢断和13的正负值。

其他要点：

-维特斯能够保持果断和侵略性，他在比赛中完成了几次关键的3分球。

当然这个面对贝里纳利的高难度3分球更是让人惊掉了下巴。

维特斯本场14投7中得到了18分，9投4中的3分球，5个篮板，4个助攻和全队最高的16的正负值。

-理查德森和小琼斯都在本场比赛中认真落实了球队的区域联防。

理查德森本场得到了15分，5个篮板，4个助攻，小琼斯得到了5分，3个篮板，2个盖帽和15的正负值。

比赛记录：

-麦克格鲁德，温斯洛，库克都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周五晚上8点30分客场挑战密尔沃基雄鹿。迈阿密热火下一个主场将会在3月26日迎战魔术。你可以从这里购买球票.