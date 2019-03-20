迈阿密热火与圣安东尼奥马刺比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战圣安东尼奥马刺。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在上一场热火击败雷霆的比赛中，有什么是最让你印象深刻的？

他们的防守。热火的区域联防在这场比赛没有再让对手得到更多的分，最开始的时候因为格兰特是一名身体出色的得分手，雷霆得到了不少的分。但是热火能够出色的完成区域联防与一对一单防中切换，在这确实了维斯布里克的比赛中，雷霆一直没有找到他们的平衡。这场比赛最终的胜利也许来自于韦德，德拉季奇，詹姆斯约翰逊的合力发威，但是真正影响比赛的是热火的防守。他们能够稳定的在乔治和施罗德面前安置一名防守球员，并让雷霆全场出现了19次失误。热火在过去几周里面对不同的对手都有着不一样的战术安排，但是能够很好的执行教练的战术。当你在防守端可以保持足够的专注，这也让德拉季奇在突然打出爆炸性进攻下（3分球9投6中）能够将比分拉开。

2: 上一场热火战胜马刺的比赛有什么值得分析的吗？

在这场热火最终7分之差战胜马刺的比赛中，直到最后时刻马刺打出进攻高潮，两支球队在本场比赛中都没有能够找到足够的进攻。考虑到这两支球队是三月里防守最强的队伍，周三这场比赛很可能不会有太多的得分。当然在第一场比赛中缺少了鲁迪·盖伊，他出色的得分能力也会对马刺进攻有很大的帮助。在11月的比赛中，阿尔德里奇14投仅2中，这也是他职业生涯过去7-8年内最糟糕的表现，在第一场交手中他是以中锋身份出场，但是他在几天前马刺和勇士的比赛中以大前锋出场，因此马刺本场比赛有将会有更多的体型-第一次交手热火得到了14个进攻篮板。另外考虑到热火现在的首发阵容有所变化，本场比赛也将会有不一样的对阵情况。

3: 马刺如何在过去几场比赛表现如此出色的？

马刺在3月里还没有输掉任何一场比赛，现在他们已经取得了9连胜，在这个连胜中他们击败了雷霆，掘金，雄鹿，开拓者和勇士，这也已经说明了很多。马刺在这几场交手中都表现的非常高效率，除了在面对雄鹿以外的全部比赛都超过了他们的百回合平均进攻效率，同时正负值达到了9.1，这也是全联盟最佳。马刺很明显有着他们的一些老规矩和标准，中距离进攻依旧是他们要点，他们还是打着马刺口味的篮球。这样一个问题就出来了，他们的进攻面对热火近期出色的防守会怎样呢？热火在最近几场缺少了射手和组织进攻手时表现非常出色，他们积极的推动区域联防和包夹，但是马刺也是拥有同时战术的球队，我们预期会看到他们在过去几场非常成功的战术能否在本场继续奏效，但是非常重要的一点就是他们需要回归到11月那场比赛时的那样-更多的身体对抗。

同时热火需要更加无私的为队友制造得分机会，找到突破路线并投进那些空位3分球。

比赛记录：

热火在11月7日与马刺的比赛中以95-88击败对手。

热火现在赢下了过去11场中的8场，战绩34胜36负，马刺腺癌42胜29负。

热火板凳本赛季比对手板凳一共高出504分。

德罗赞场均21.6分，6.1个助攻，1.1个抢断。

温斯洛，麦克格鲁德，查尔斯·库克都将缺阵。

效率 (排名):