热火96-国王102

迈阿密热火在周五晚上以96-102不敌萨克拉门托国王。理查德森得到了热火最高的21分。

1. 全面的理查德森

理查德森不仅仅是在比赛刚开始表现的非常有侵略性，他在比赛末段依旧倾其所能去帮助热火拿下这场比赛。

看看这个高难度的得分帮助热火如何阻止萨克拉门托的反扑的。

在早些时候理查德森还完成了这样的精彩盖帽。:

除了这个惊人的盖帽外还记得他这个对福克斯的盖帽吗？

本场比赛他15投9中得到了全队最高的21分，同时还有4个助攻和2个篮板和之前提到的3个盖帽。

2. 白边抢眼的表现

就像上一场面对开拓者一样，本场白边从比赛开始就再也没有停下来。

从比赛一开始，这个大个子就时刻准备着在低位接球，并充分的利用了自己面对考利斯丁的力量优势，白边在上半场就成功拿下了两双。

这个7尺大个子本场比赛最大的贡献就是在他的防守上。

可能这个在第四节面对福克斯的防守是本场的最佳表现。

本场比赛这名大个子14投7中得到了17分，19个篮板，全队最高的3个抢断，2个盖帽和1个助攻。

3. 韦德的第二节

虽然韦德在本场比赛第一节因为跌伤离开，但是在回归后打出让人乍舌的表现。

怎么样做到的？

他在第二节回到场后得到了热火上半场的全部11分！

韦德本场比赛得到了15分，4个篮板，4个助攻。

比赛记录：

-小琼斯，德拉季奇，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火的下一场比赛将会在周日晚上8点30分客场挑战金州勇士。热火的下一个主场是在2月23日迎战活塞。你可以从这里购买球票.