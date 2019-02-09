热火96-国王102
Photo Credit: Rocky Widner
迈阿密热火在周五晚上以96-102不敌萨克拉门托国王。理查德森得到了热火最高的21分。
1. 全面的理查德森
理查德森不仅仅是在比赛刚开始表现的非常有侵略性，他在比赛末段依旧倾其所能去帮助热火拿下这场比赛。
看看这个高难度的得分帮助热火如何阻止萨克拉门托的反扑的。
在早些时候理查德森还完成了这样的精彩盖帽。:
除了这个惊人的盖帽外还记得他这个对福克斯的盖帽吗？
本场比赛他15投9中得到了全队最高的21分，同时还有4个助攻和2个篮板和之前提到的3个盖帽。
2. 白边抢眼的表现
就像上一场面对开拓者一样，本场白边从比赛开始就再也没有停下来。
从比赛一开始，这个大个子就时刻准备着在低位接球，并充分的利用了自己面对考利斯丁的力量优势，白边在上半场就成功拿下了两双。
这个7尺大个子本场比赛最大的贡献就是在他的防守上。
可能这个在第四节面对福克斯的防守是本场的最佳表现。
本场比赛这名大个子14投7中得到了17分，19个篮板，全队最高的3个抢断，2个盖帽和1个助攻。
3. 韦德的第二节
虽然韦德在本场比赛第一节因为跌伤离开，但是在回归后打出让人乍舌的表现。
怎么样做到的？
他在第二节回到场后得到了热火上半场的全部11分！
韦德本场比赛得到了15分，4个篮板，4个助攻。
比赛记录：
-小琼斯，德拉季奇，梅腾都没有被激活。
下一场比赛：
-热火的下一场比赛将会在周日晚上8点30分客场挑战金州勇士。热火的下一个主场是在2月23日迎战活塞。你可以从这里购买球票.