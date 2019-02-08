迈阿密热火与萨克拉门托国王比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战萨克拉门托国王。比赛将于晚上10点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火的交易对这支球队的未来有什么影响呢？

迈阿密热火在周三通过交易泰勒·约翰逊和艾灵顿（在被裁后成为自由球员）后通过交易得到了莱恩·安德森。首先我们祝两位前热火球员好运。他们俩在迈阿密热火期间都展示了非常高水平的职业修养，泰勒·约翰逊从落选新秀一步一个脚印成为球队的轮转球员，艾灵顿在上赛季创下了热火历史最高的3分球记录。我们都非常享受着他们在队内的表现。

从篮球上来说，这次交易很明显让热火的轮转缩水了，艾灵顿虽然在最近没有得到太多出场的机会，但是约翰逊在近期出现在了热火的首发中。在德拉季奇回归之前，迪昂·维特斯和之前的热火首发麦克格鲁德都会得到更多的出场时间。泰勒和艾灵顿都是非常有天赋的球员，现在热火的阵容也可以变得更加稳定，这也让斯波减少了选择的困难。莱恩·安德森依旧是联盟中最出色的外线射手之一，他现在才仅仅30岁，他在两年前在火箭时，场均7次3分球出手下可以达到40.3%的命中率。我们会有机会在比赛中看到他出现在大前锋位置上的表现。

2: 萨克拉门托国王在交易结束前有什么变化吗？

国王在交易截止前表现的非常积极，他们在三队交易中从克利夫兰得到了布克斯和独行侠的巴恩斯，这也让国王在季后赛冲刺上添加了更多锋线实力。布克斯虽然还没有在一个特别强调进攻节奏的队伍中打球，但是他出色的运动天赋应该能辅佐福克斯，并增强以希尔德和博格丹诺维奇为主的球队投射。巴恩斯在达拉斯的过去几个赛季都有着很高的控球率，大家都记得他在勇士的时候有着非常出色的团队篮球表现，在半场进攻中，国王表现的中规中矩，但是巴恩斯有能力在这方面对国王有所加强，通过单打和跳投。他们还通过交易得到了斯瓦尼根.

3: 国王在过去的两个赛季里为什么一直是让热火头疼的对手呢？

答案很简单，速度。他们是在面对热火的比赛中第三快的球队，热火在12月后明显减缓了球队的节奏，而国王在比赛中会不经意的迫使热火提高他们的节奏。他们在两队上一次交手中得到了18分快攻得分，油漆区内得到了68分。46.2%的3分球命中率-这还是在博格丹诺维奇不在场的情况下。国王的投篮命中有能力让他们在每一场比赛和任何一个对手较劲，但是是他们的速度改变的那一场比赛，特别是在威利·考斯利斯丁在比赛中17投11中。热火在后面的比赛中也与更加高进攻节奏的球队有过交手，同时他们在周五晚上有着不一样的首发阵容，在客场行中经常会碰到不少困难，但是击败开拓者也是热火在上周二打出糟糕进攻后的集结号，但是国王油漆区内的进攻效率相比开拓者要更加稳定，这可能会是一场相似的比赛，但是热火并不是处于优势的那一方。

比赛记录：

热火现在25胜27负，国王现在28胜26负。

热火本赛季客场面对西部球队5胜2负，这也是联盟中客场面对西部的最好战绩。

白边在过去3场比赛场均19.7分，13.3个篮板，2个抢断，1.3个盖帽。

希尔德现在场均20.4分。

小琼斯，德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊都不会出场。

效率 (排名):