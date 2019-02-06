热火118-开拓者108

迈阿密热火在周二晚上118-108击败波特兰开拓者。白边得到了全队最高的28分。

1. 白边在内线疯狂得分

虽然白边在比赛中有一个快速的启动，他在本场比赛的第三节才真正展示出他的实力，其中包括了这个面对温斯洛的扣篮。

但是这并不是他的完全手段，这个大个子在内线积极拼抢进攻篮板并且投进几个中距离跳投。

当然，他本场最佳表现来自于面对麦考伦和利拉德的表现。

简单的说，白边都做到了！

除了12投11中得到了28分外，这名29岁的球员还得到了11个篮板和4个抢断，以及16的正负值。

2. 韦德在外线找到手感

韦德确保他在波特兰的最后一场比赛能打出完美水平。

这名37岁的球员在第三节末帮助热火得到了最后12分的8分。

这样一个漂亮的翻身跳投也是这次表演的一部分。

你肯定会喜欢.

韦德本场比赛17投9中得到了22分，9个篮板和3个助攻，1个盖帽。

3. 詹姆斯·约翰逊的末端表现

简单的说，詹姆斯·约翰逊做到了一切他能做到的来确保热火赢下这场比赛。

除了在比赛中多次飞身救球外，詹姆斯约翰逊在第四节还5投3中得到了全队最高的9分。

这名低位单打麦考伦可能是本场最重要的得分。

还有这个对杰克的盖帽也让人印象深刻。

约翰逊11投6中得到了15分，6个篮板，3个助攻，3个盖帽和2个抢断。

其他要点：

-理查德森有一个快速的启动，他在比赛开始后就投进几个干拔跳投，理查德森最后9投6中得到了18分，4个篮板，2个助攻和2个抢断。

-阿德巴约在第二节完成了这样连续两个回合的精彩表现：

这仅仅是15秒。

阿德巴约3投2中得到了5分，4个篮板和1个抢断。

比赛记录：

-小琼斯，德拉季奇，梅腾和邓肯·罗宾逊都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周五晚上10点客场调整萨克拉门托国王。热火的下一个主场将会在全明星后2月23日迎战活塞。你可以从这里购买球票.