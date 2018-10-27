迈阿密热火与波特兰开拓者比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战波特兰开拓者。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将会对本场比赛进行直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在经历了主场开场3场艰难的比赛后，热火终于在面对尼克斯时取得了大胜。什么原因帮助他们打出这波进攻的？

上半场看起来热火将会遭遇另外一场比分焦灼的比赛，但是真正影响本场比赛的是他们的防守。尼克斯在上半场的3分球发挥不错，但是一旦他们的3分球在下半场出现了问题，热火就开始取得大比分领先。另一个重要的就是热火的白边，他在本场比赛中拿下了30的正负值，这是他身着迈阿密热火球衣后达到了最高正负值记录。热火在他的帮助下也在第四节开始前取得了27分的领先优势。

面对阵容残缺的尼克斯取得这样一场大比分胜利的比赛并不值得太多的探讨。比分接近也会有趣，但是真正重要的是可以看到热火在某个晚上在全方位统治了比赛。

2: 开拓者本赛季有什么变化？

想到波特兰就一定离不开他们危险的后场双星利拉德和麦考伦，但是他们的轮转阵容也出现了一些改变。首先他们的原中锋戴维斯现在转去了布鲁克林，二年级新秀考林斯得到了更多的出场时间，现在他的场均命中率达到了72%，同时他还有57%的3分球命中率。杰克·雷曼出现在首发的阵容中，这也使开拓者现在板凳上堆积了大量的射手围绕着艾文·吞纳尔，他们在休赛季还增加了瑟夫·库里和斯陶斯卡斯。即使他们的基石球员没有发生太大的改变，但是增加了投射能力以及成长的考林斯让这支球队现在有着全联盟第二的进攻效率，虽然他们的防守只排名17.

斯陶斯卡斯在赛季开场得到了24分，投进5记3分球。而库里则在周四面对魔术8投5中得到了11分。就像温斯洛在周五说的，“场上的空间会被极大的拉开，我们不得不有能力去放住麦考伦和利拉德。努机奇是一名出色的球员，比赛会很困难，我们必须要散开并让这些射手远离3分线。”

3: 在过去几年波特兰开拓者是谁一直给热火带来麻烦？为什么这个答案会是利拉德呢？

波特兰是一支有着出色的教练指导的队伍，他们有着出色的球员深度，能够很好的抵制住热火的板凳。麦考伦有着给任何球队制造麻烦的进攻能力，阿米奴也逐渐提升着他的投射能力，同时他是一名顶端的防守球员。

利拉德在两年前面对热火取得了49分，他才是这支球队的真正引擎。就像之前面对的沃克一样，利拉德有着最出色的控球和进攻能力，他能够面对联盟最出色的防守球员时在篮下得分，或者是从场上任何一个地方完成急停跳投。热火在过去很大程度上注重于限制他的突破，同时努力越过对手的挡拆干扰利拉德跳投，但是就像面对沃克一样，热火防守需要变得更加具有侵略性，从运球到挡拆不能让利拉德找到太多舒服的地方。

比赛记录：

迈阿密热火现在2胜2负，开拓者现在是3胜1负。

理查德森现在场均19.3分。

利拉德现在场均31.8分，6.8个助攻。

小琼斯，艾灵顿，温斯洛都可能出场。詹姆斯·约翰逊和维特斯都确定缺席。

效率 (排名):