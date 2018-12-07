迈阿密热火与菲尼克斯太阳比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战菲尼克斯太阳。比赛将于晚上9点开始。福克斯体育将会对本场比赛直播，你也可以收听790电台了解最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在主场输给魔术的？

当奥兰多魔术在以“冰河世纪”的节奏得到了105分时，这场比赛热火的防守可以说的上不好了。热火在整个晚上的防守大部分时间都达到了他们的水准，但是魔术本场比赛的3分球24投12中，戈登3投3中。同时他们的进攻在第三节也出现了麻烦，这一节里仅仅得到了12分。在这段时间里热火仅仅只有4次失误，大部分的原因是因为投篮不中。

热火在他们防守不错时，他们的进攻也会随之上来，他们在面对对手防守阵势没有完全布开的情况下表现不错，但是他们的半场进攻效率位列联盟倒数第二。热火的进攻领军人物，德拉季奇因为膝盖伤病一直没能回来。虽然说我们一直在谈论防守，但是我们也不能忽视了这个年代里得分的重要性。

2: 太阳本赛季有什么变化？

在艾顿以1号签被太阳选中后，他们通过交易又从选秀中得到了布里奇，太阳通过一系列的动作将这支球队打造成了一支充满天赋的年轻队伍。之后他们签下了阿里扎，克劳福德，同时也得到了安德森。裁掉了泰森·钱德勒后，太阳的替补中锋荷麦斯也得到了更多的出场时间。

可能他们最大的变化就是太阳主教练变为德拉季奇的斯洛文尼亚的国家队主教练，科科什科夫。虽然现在他们的表现并不是很好，但是今年太阳已经减少了篮下的进攻，增强了外线3分出手数。这支年轻的球队虽然现在的进攻和防守排名联盟倒数第三，这也仅仅是因为他们年轻球员还没有将天赋转化为实力。

3: 迈阿密热火需要如何去防守德文·布克呢？

事实上，联盟中可能没有别的球队像太阳一样更加依赖一名球员去进攻。当布克在场上的时候，太阳每100个回合进攻可以得到106.9分，而他不在的时候仅仅100个回合得到93.2分。太阳现在的场上没有什么真正意义上的控球后卫，通常是通过得分后卫来发动进攻。艾顿在篮下的进攻的一个武器（白边将不会在周五晚上出场），但是赢球是需要整支球队的努力，特别是太阳现在的进攻不再像是上赛季那样大量的全场进攻。

比赛记录：

热火在过去16场与太阳的比赛中赢下了15场。

热火现在9胜14负，太阳4胜21负。

理查德森场均19.7分。

艾顿场均10.1个篮板。

维特斯，艾灵顿，白边都没有随队出行，预计艾灵顿和白边将会在客场行中回归队伍。

罗宾逊，梅腾都将继续缺席，德拉季奇可能回归。

效率 (排名):