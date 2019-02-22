热火102-76人106

迈阿密热火在周四晚上102-106惜败费城76人。韦德得到了热火最高的19分。

1. 韦德倾其所能

虽然韦德在本场比赛中领跑热火得分，并在比赛中完成多个高难度得分，包括这个面对博班的小抛投：

…他的传球才是真正让费城感到头疼的。

事实上，他在本场比赛得到了全队最高的6个助攻，其中包括了这个给奥利尼克的传球。

除了得到了19分，6个助攻外，韦德还得到了4个篮板，1个抢断和1个盖帽。

2. 奥利尼克出彩表现

虽然他开场进入状态可能有点慢，但是他在下半场开始找到自己的进攻方式，他在这段时间10投6中得到了13分。

当然还有这样的高难度得分。

另外，奥利尼克在比赛中也很好的完成了对哈里斯的防守。

奥利尼克本场比赛13投7中得到了15分，6个篮板，3个助攻。

3. 小琼斯的回归

在1月27日膝盖受伤缺席了近1个月后，小琼斯今天的比赛中回归并没有表现出一丝不适。

不仅仅是在比赛中出色的防守了吉米·巴特勒，他还在比赛中投进了1个3分球并和韦德有着这样的空接扣篮配合。

这名22岁的球员本场比赛7投4中得到了9分和2个篮板。

其他要点：

-阿德巴约有着精彩的上半场表现，这个第二节的假动作单手扣篮可能是他本场最精彩的表现：

阿德巴约4投3中得到了6分，2个篮板，2个助攻，2个抢断和全队最高的10的正负值。

比赛记录：:

-詹姆斯约翰逊在比赛第二节因为肩膀受伤离开比赛没有回归，但是x光结果显示阴性。

-德拉季奇，梅腾，特里都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周六晚上7点30分主场迎战底特律活塞，你可以从这里购买球票。