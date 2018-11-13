76人 124-热火 114比赛回顾

迈阿密热火在周一晚上114-124不敌费城76人。德拉季奇得到了热火最高的24分。

1. 德拉季奇的状态回归

在经历了周六晚上的不顺畅后，德拉季奇在面对费城76人时找到了自己的感觉。不仅仅是在全场进攻中，他同时在半场进攻中出色的利用了队友的挡拆。

让我们看看他在第三节面对马斯切拉防守时的这个进攻。

还有这个第一节面对福尔茨的变向突破也相当漂亮。

再见!

本场比赛他15投8中得到了22分，还有全队最高的5个助攻，3个篮板，2个抢断和1个盖帽。

2. 理查德森的远距离开火

虽然理查德森的远距离火力不错，但是他本场比赛最佳的表现来自于第二节的这个回合。

在投失了一个短距离的抛投后，理查德森从恩比德手上断球，并在反击中帮助德拉季奇完成得分。

理查德森本场比赛8投4中得到了17分，1个篮板，1个盖帽和1个抢断。

3. 白边开场的表现

白边在开场后在近距离，中距离和远程全面开火，上半场他就得到了12分，9个篮板。

但是犯规麻烦让他在下半场大部分时间都坐在板凳席上，但是他依旧在第四节面对恩比德完成了一个漂亮的封盖。

白边本场比赛得到了13分11个篮板和之前的那个盖帽。

其他的要点:

-阿德巴约在比赛中面对恩比德时防守上表现的异常积极，同时他还在进攻时帮助队友挡拆配合。

当然还少不了他在第三节的这个空接扣篮。

阿德巴约得到了8分，4个篮板，2个助攻和1个盖帽。

-琼斯在本场比赛中展示出他的强硬。

就像阿德巴约一样，他本场比赛中最精彩的表现来自于一个空接扣篮。

是的，看看他跳了究竟多高。

琼斯得到了4分，2个篮板和2个助攻。

比赛记录:

-韦德，詹姆斯约翰逊，维特斯，梅腾都没有被激活。

下一场比赛:

-在周二完成球队训练后，迈阿密热火将会在周三客场挑战篮网，之后他们将会在周五再次与步行者交手。迈阿密热火之后将在本周日主场与勒布朗·詹姆斯率领的湖人交手。你可以从这里购买球票.