费城76人与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上7点30分主场迎战费城76人，这也是德怀恩·韦德职业生涯最后一场主场常规赛比赛。福克斯体育将对本场比赛进行直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。.

1: 首先现在热火的季后赛前景如何？

我们在过去几周一直保持乐观，但是现在这个时候情况并不乐观了。热火现在排名东部第10，战绩和第9的黄蜂相同，同时他们落后活塞1个胜场。

因为热火都没有Tiebreaker的优势。因此如果热火要进入季后赛，

-活塞必须输给灰熊和尼克斯。

-黄蜂必须输给骑士或者是奥兰多。

-热火必须战胜76人和篮网。

换句话说，如果活塞赢了任何一场，或者是黄蜂赢下两场，热火不论周二周三表现如何，他们都将无缘季后赛。好的消息是，76人本场将不会有恩比德和雷迪克，篮网现在已经锁定季后赛席位，但是对手依旧非常强，他们必须要保持积极态度，进入季后赛就还有一线生机。

2: 你最喜欢的韦德时刻是什么呢？

太多的记忆涌入我的脑海了，从2009年3月绝杀后的“这是我的地盘”到今年2月份绝杀勇士。从更加宽的角度上来说，他赢下了06年总冠军，08-09赛季的得分王，2011-14赛季热火杀入总决赛。

对于我来说可能是这个最被人低估的时刻，在2006年2月12日与活塞的比赛。8个月前活塞刚刚在东部决赛中击败了热火，韦德因肋骨受伤缺席了第五场比赛。在这个周日下午的全国直播中，韦德帮助热火追回两位数分差，第四节一人独得18分，其中包括了2.3秒结束前的那个制胜球。这不仅仅是热火在东部决赛后的一次复仇，同时他们赢下了接下来14场与活塞交手中的13场。

这就是韦德的影响力。

3: 你会如何期待韦德最后的这几场比赛呢？

随便他做什么都行。热火都非常希望能够赢下这些比赛，这也让他们的季后赛依旧存在一线希望。虽然活塞在周二晚上的比赛结果会在热火这场比赛前公布，但是我们希望看到韦德依旧能够努力的朝着目标冲刺。如果这意味着韦德在任何有机会出手的时候出手，那么就这么去做吧。虽然不论最后他得到多少分，但是只要能够让韦德感觉到舒服的，那就足够了，相信这种感觉对于其他球员也是一样的。

整个赛季韦德都是热火板凳上最耀眼的一道光，送出精妙助攻，完成高难度投篮。在过去4场比赛，37岁的韦德场均19.8分，5.3个助攻，4.5个篮板，45.9%的投篮命中率！

让我们一起期待大爷本场给我们带来什么样的精彩表演吧。

比赛记录：

热火输掉过去与76人的交手。

热火现在4连败，战绩38胜42负。76人现在输掉了过去4场中的3场，战绩50胜30负。

韦德作为板凳出场连续16场得到两位数得分，这已经追平了球队历史最高记录。

西蒙斯场均7.8个助攻，1.4个抢断。

理查德森将会缺席。

效率 (排名):