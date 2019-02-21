迈阿密热火与费城76人比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上客场挑战费城76人，比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 距离季后赛还有26场，热火应该如何调整迎接季后赛冲刺呢？

迈阿密热火现在战绩和东部第八的活塞战绩相同，但是由于对位劣势他们现在排名东部第九。热火现在赛程安排将会是联盟第5或者是第10艰难的。在周四与76人交手后，热火将会在接下来的12场比赛中10场是主场比赛，在3月17日后他们又将仅仅只有4场主场比赛。这也就是说热火需要在接下来的主场比赛中尽可能的取得优势来帮助热火在后半段的客场中留置一些空间。热火在客场战绩事实上要比主场好的多，客场15胜14负，主场11胜16负。但是不论如何，热火将在接下来面对非常多强劲的对手，热火需要尽最大努力去咬住对手比分，将悬念留在比赛的最后，你会很惊讶的看到东部第7到第10之间的胜场差距之小，魔术在全明星结束前的一波5连胜帮助他们现在距离热火也仅仅差0.5个胜场。

最后的季后赛冲刺一定会相当激烈。

2: 费城76人在交易结束前有什么变化呢？

76人通过交易钱德勒，马斯切拉以及两个首轮选秀权以及2个此轮选秀权得到了哈里斯，博班·马扬诺维奇和麦克·斯考特。哈里斯本赛季在快船打出了全明星级别的表现，他将会非常适合76人的球风，作为一个顶尖射手，大个子防守球员，他有足够的能力去用挡拆或者是自己个人能力创造得分机会，增加了内线深度和另外一个手术刀式的进攻手，费城76人现在板凳深度得到了巨大的提升。

当然这还不是全部，76人通过和火箭的交易得到了前热火球员詹姆斯·恩尼斯，通过交易前年状元福尔斯得到了乔尼分·西蒙斯和一个首轮选秀权，考虑到他们之前交易得到了吉米·巴特勒，76人完成了他们轮转阵容的转变，一套围绕西蒙斯，恩比德，雷迪克的阵容，虽然磨合还需要一定的时间，但是他们的天赋已经相当可怕了。

3: 恩比德的缺席将会对本场比赛有什么影响？

在交易哈里斯以前，恩比德缺阵时他们会使用马斯切拉和阿米尔·约翰逊的内线，现在他们有了博扬·马扬诺维奇作为内线，这个7尺3的大个子让任何一个对位他的球员都不会舒服，虽然在过去白边在面对他时表现不俗，但是他是那种在能够在内线吸引对手包夹后能找到空位出手的球员。虽然马扬诺维奇有着身高臂展的优势，但是我们依旧可以利用快速挡拆来打时间差。热火在周四晚上就像之前面对每一个强劲对手时一样，保证他们的3分球命中率，虽然恩比德缺阵可能会对本场比赛有一定的影响，但是博班绝对有能力去顶替任何一个中锋，但是这也让热火更加容易找回之前客场行的感觉。

另外在恩比德缺阵下，西蒙斯，哈里斯，巴特勒，麦考那需要承担更多的进攻责任，但是真如韦德在周三训练中说的，“他们已经为这种情况做好了准备。”

比赛记录

热火在11月12日的比赛中以114-124不敌76人。

热火现在26胜30负，76人现在37胜21负。

理查德森在二月场均19.1分，53.3%的投篮命中率，3分球42.5%的命中率。

西蒙斯场均7.9次助攻。

小琼斯和德拉季奇现在被列为不确定，特里和梅腾都不会出场。

效率 (排名):