魔术104-热火99
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迈阿密热火主场以99-104不敌奥兰多魔术。维特斯得到了热火最高的26分。
1. 维特斯关键时刻的表现
即使维特斯在比赛中一直用侵略性的进攻让对手捉摸不定，但是他最大的贡献还是在第4节。
事实上，维特斯7投4中得到了11分并投进这样的3分球。
… 同时尝试追回比分.
不幸的是这还并不够。
除了18投10中得到了全队最高的26分外，维特斯还有2个助攻，1个篮板和1个抢断。
2. 韦德的表现
在经历了一个缓慢的开始后，韦德在第四节7投4中得到了全队最高的12分。
这个3分球应该是这节里他最精彩的表现了。
韦德得到了22分，7个篮板，全队最高7个助攻和全队最高3个抢断。
3. 理查德森的开场
理查德森在比赛开始就展现出充足的能量，其中包括了这个隔扣戈登。
理查德森得到了17分，6个助攻和1个抢断。
其他要点：
-除了在第四节完成这样的得分…
…小琼斯在比赛中还完成了这个疯狂的单手隔扣：
飞行模式正式开启！
小琼斯7投4中得到了9分，7个篮板和1个盖帽。
比赛记录:
-温斯洛和麦克格鲁德都没有被激活。
下一场比赛：
-热火将在周四晚上7点30分主场迎战独行侠。您可以从这里购买球票.