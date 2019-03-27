魔术104-热火99

迈阿密热火主场以99-104不敌奥兰多魔术。维特斯得到了热火最高的26分。

1. 维特斯关键时刻的表现

即使维特斯在比赛中一直用侵略性的进攻让对手捉摸不定，但是他最大的贡献还是在第4节。

事实上，维特斯7投4中得到了11分并投进这样的3分球。

… 同时尝试追回比分.

不幸的是这还并不够。

除了18投10中得到了全队最高的26分外，维特斯还有2个助攻，1个篮板和1个抢断。

2. 韦德的表现

在经历了一个缓慢的开始后，韦德在第四节7投4中得到了全队最高的12分。

这个3分球应该是这节里他最精彩的表现了。

韦德得到了22分，7个篮板，全队最高7个助攻和全队最高3个抢断。

3. 理查德森的开场

理查德森在比赛开始就展现出充足的能量，其中包括了这个隔扣戈登。

理查德森得到了17分，6个助攻和1个抢断。

其他要点：

-除了在第四节完成这样的得分…

…小琼斯在比赛中还完成了这个疯狂的单手隔扣：

飞行模式正式开启！

小琼斯7投4中得到了9分，7个篮板和1个盖帽。

比赛记录:

-温斯洛和麦克格鲁德都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周四晚上7点30分主场迎战独行侠。您可以从这里购买球票.