迈阿密热火115-魔术91比赛回顾

迈阿密热火在周日晚上以115-91击败奥兰多魔术。泰勒约翰逊得到了热火最高的25分。

职业生涯新高

有时候命运就是这么奇妙。

泰勒约翰逊在2017年12月30日，第三节里11投10中得到了22分。

在几乎一年的时候，他再次有了如此疯狂的表现。

这一次，这名26岁的球员9投7中得到了20分，其中包括了4记3分球。

约翰逊得到了职业生涯最高的6个3分球，15投9中得到了职业生涯最高的25分。

2. 温斯洛一如既往的稳定

从比赛开始，温斯洛就已经准备好了。

除了持续展现出他惊人的组织进攻能力外，这名22岁的球员在第四节4投3中得到了7分。

温斯洛本场比赛12投9中得到了22分，6个篮板，5个助攻和全队最高的4个抢断，28的正负值。

3. 韦德的表演

韦德继续作为板凳球员给热火的轮换阵容带来不一样的因素。

除了出色的组织队友进攻外（看看这个第三节给白边送出的空接）

…这名老将还面对武切维奇的防守打出这样的进攻。

这就是韦德！

韦德得到了10分，4个助攻。

比赛记录:

-本场比赛是斯波第500场胜利。

-麦克格鲁德因病缺席。

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周三回到主场迎战猛龙。你可以从这里购买球票.