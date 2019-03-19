热火116-雷霆107

迈阿密热火在周一晚上客场116-107击败俄克拉荷马雷霆。德拉季奇得到了热火最高的26分，11个助攻。

1. 1. 会喷火的德拉季奇

在周日面对黄蜂的比赛中投进大量3分球后，德拉季奇在这场背靠背比赛中再次做到了！

事实上，他表现的更加出色。

德拉季奇在进入比赛后5投4中得到了11分帮助热火反超比分。

这个第二节的3+1的也是非常精彩：

德拉季奇本场比赛一共投进了6个3分球，除了投篮外他还在比赛中为队友制造得分机会。他和詹姆斯约翰逊，小琼斯的挡拆配合都能够充分证明他优秀视野。这个第三节给韦德的助攻可能是一个完美的例子：

除了17投9中得到了26分外，他还贡献全场最高的11个助攻，另外还有5个篮板，2个抢断和14的正负值。

2. 韦德发威

像德拉季奇一样，韦德在第一节上场后就改变了本场的局势。

随着比赛的进行他还利用错位，在关键第四节完成了这个对菲尔顿的翻身跳投：

这名37岁的老将同时罚进两个关键罚球，帮助热火保持领先。

韦德本场17投10中得到了25分，5个助攻，4个篮板，1个抢断，1个盖帽和全队最高18的正负值。

3. 詹姆斯·约翰逊的出色表现

简单的说，詹姆斯约翰逊找回了周日下午面对黄蜂时的感觉，并再一次从板凳上给比赛产生影响。

特别是他在防守上。

这两个盖帽就是完美的证明：

在进攻上，上面那个挡拆后的劲爆扣篮都没法和这个关键时刻的补扣相比：

这名32岁的球员8投5中得到了14分，3个篮板，全队最高的3个抢断，2个助攻，16的正负值和前面提到的2个盖帽。

其他要点：

--奥利尼克在比赛第三节打出精彩表现，其中就包括了制造亚当斯犯规并让这名来自新西兰的中锋拿到了第5次犯规。

同时他还能很好的兼容内线进攻和外线3分。

奥利尼克本场10投7中得到了18分，全队最高的9个篮板，1个助攻和1个抢断。

比赛记录：

-麦克格鲁德，温斯洛都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将继续客场之旅，他们将在周三晚上8点30分客场挑战圣安东尼奥马刺。迈阿密热火的下一个主场是在下周二迎战魔术。您可以从这里购买球票.