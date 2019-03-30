迈阿密热火与纽约尼克斯比赛前瞻

迈阿密热火在周六晚上客场挑战纽约尼克斯。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 上一场热火战胜达拉斯的比赛有什么值得探讨的地方吗？

斯洛文尼亚球迷们真的太棒了。这场比赛对于热火来说非常关键，同样对于韦德和诺维斯基来说也是最后一战，但是超过2000名来自斯洛文尼亚的球迷来观看这场德拉季奇和东契奇的国家德比时将这场比赛的气氛又有了另外一层意思。这绝对是你见过NBA比赛中最独一无二的气氛，这场比赛的氛围一定是以后让我印象最深刻的。

在输给魔术后，热火在进入这场比赛时继续一场胜利来保证他们的季后赛席位，但是他们因为3分球命中率不高一直落后于对手，直到最后时刻达拉斯的进攻开始出现问题，热火最终成功包夹东契奇，虽然并不好看，但是最后时刻热火的防守以及刚刚足够的进攻帮助他们笑到了最后，两个值得一提的球员分别是维特斯和德拉季奇，维特斯第三节单节砍下15分，德拉季奇更是拿下了职业生涯第二次三双。

2: 尼克斯最近的比赛中表现如何呢？

在全明星赛后他们一共赢下了3场比赛，其中有一场是面对魔术时拿下了比赛，现在他们列为东部倒数第一，他们现在只是期待赛季早早结束。他们在最近的比赛中并没有表现出很强的竞争力，他们全明星后场均正负值位列联盟倒数第一（-11.2）这也让热火在比赛中有机会去执行他们自己的战术计划。如果想要进入季后赛，这是一场你必须赢下的比赛，就是这样。

3: 现在季后赛情况如何？

在击败了达拉斯后，热火现在再次超越了魔术回到了东部第八，他们现在紧随第七的篮网半个胜场。现在东部第6到第10，5个球队的胜场数仅仅差2场，这也意味着在最后两周时间里每个球队都有他们自己的机会去冲刺季后赛。除了篮网以外，热火在面对其他3个对手的时候都没有tiebreaker优势，也就是说如果同战绩下热火将排在活塞，魔术，黄蜂后面。你一定不会想看到最后一场的时候4支球队相同战绩。换句话说，直到任何一支球队取得了绝对领先优势，热火在接下来的比赛中每一场都是力争拿下的。

还有最后7场常规赛比赛，热火必须要自己用胜利来为季后赛铺平道路。

比赛记录：

热火在过去2场与尼克斯的比赛中战胜对手，1月27日热火106-97击败尼克斯。

热火现在37胜38负，尼克斯在过去14场中输掉13场，现在14胜61负。

这将是韦德最后一次亮相麦迪逊花园广场，韦德在过去43场与尼克斯的比赛中场均23.7分，5个助攻，5.5个篮板。

穆迪埃场均14.6分，3.8个篮板。

理查德森，温斯洛，麦克格鲁德都没有随队出行。

效率 (排名):