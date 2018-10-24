迈阿密热火与纽约尼克斯比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场面对纽约尼克斯。现在获得你的球票！ 比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将会对比赛进行直播。你也可以收听790电台了解比赛最新情况。

1: 从本赛季刚开始这一周的表现，你认为热火在接下来的比赛中会有如何表现呢？

Couper Moorhead: 本赛季大家都认识到全联盟的得分数开始上升，纵观历史数据，我们会很惊奇的发现现在所有球队在场上所表现出的速度。现在在网上数据来看总的回合数都会有所差异，但是大概都会比之前高出5个回合。5个回合看起来似乎不多，但是这基本是在同个赛季里最快节奏球队和最慢球队之间的差距。迈阿密热火当然也不例外，跟上赛季相比他们的进攻节奏上升了足足7个回合-上赛季排名全联盟倒数第四的进攻节奏，本赛季103个进攻回合放在上赛季可以排名全联盟第一了。

这也是根据这五年来的趋势，特别是在2011年NBA短赛季期间，进攻普遍下滑。这样在开始的几周内打出比正常节奏快的比赛有些出乎意料。这也意味着这将会是你印象中速度最快的热火，这对于热火球迷来说会更具有娱乐性但是同样对于球队来说也是一种挑战，同时如何在高节奏下保持他们的防守效率也将是一个难题。

Joe Beguiristain: 除了节奏以外，进攻得分率也得到了大幅提升。截止周二下午，13支球队现在进攻效率达到了场均110以上。上赛季排名第一的火箭（场均114）放在本赛季仅仅可以排到第八。当然这也是一个非常小的样本容量，就算是这样我们也不能忽视它。

热火本赛季的3分出手量也可得到了提升，从上赛季30.6次3分球出手上升到34次，热火的3分射手艾灵顿至今为止还没有回归！

斯波主教练在周二的采访中说，他期望理查德森在周六面对黄蜂的时候能够投更多的3分球，但是很遗憾他因为犯规而没能够得到足够的出场时间。

2: 本赛季的尼克斯有什么不一样呢？

Couper: 首先他们和其他NBA球队一样，他们的进攻速度得到了很大的提升。波辛尔吉斯现在还在从上赛季ACL撕裂中康复中，现在没有预计回合时间。在早些时候，他们今年的新秀诺克斯又不幸扭伤了脚踝。上赛季他们的大个子奥昆给热火带来了不少的麻烦，现在他去了印第安纳，但是坎特依旧在尼克斯，坎特出色的内线得分能力将会继续给热火带了威胁。他们本赛季一个重要的补员就是得到了赫松尼亚，这名前奥兰多魔术球员仅仅出场18分钟，但是在这些时间里他能够投进不少的3分球。

另外一个主要的变化就是纽约尼克斯的信任主教练大卫·费兹达尔，你一定记得他曾记是热火主教练斯波很长一段时间的助手，他在几年前成为了灰熊的主教练。就像斯波一样，菲兹代尔也是一个专注于防守以及球员发展的教练。即使尼克斯有着一些我们并不熟悉的名字，菲兹达尔都有能力让大家在他们出场后记住他们的名字。

Joe: 即使尼克斯的核心球员现在因为伤病不能出场，但是他们依旧能够激起不小的波浪。

Trier是一名来自亚利桑那大学的球员，他有着出色的挡拆后急停跳投的能力，同时他也能够在外线上保持侵略性，即使他在周一面对雄鹿时没有太出色的表现。他现在依旧场均10.5分，2.3个篮板，1.3个助攻。

小哈达威在2018年收获生涯最佳表现后，这名26岁的球员在波辛尔吉斯受伤后，在纽约的控球率达到了31.3%，同时他场均27分，3.5个3分球都排名尼克斯第一。

3: 温斯洛如果回归，他将会对球队的轮转产生什么影响呢？

看起来温斯洛似乎是热火伤员中第一个可以回归的球员。现在还不确定他是否会在本场比赛首发，但是他的回归对于热火近期不够稳定的防守来说将是一个重要的增强。他的组织进攻能力也将会给热火带来更多轻松3分的机会（热火本赛季3分球仅仅31.4%的命中率）小琼斯现在是出现在温斯洛或者是詹姆斯约翰逊的位置上与白边一起首发，如果他顺利回归我们又要回到赛季前的那个关于球队轮转和球员场上角色的问题了。

比赛记录：

热火现在是1胜2负，尼克斯现在是1胜3负。

上赛季热火和尼克斯各胜2场，他们都拿下了主场的比赛。

热火方面，温斯洛是可能出场，德里克琼斯，艾灵顿还不能确认，詹姆斯约翰逊和维特斯将会休息。

尼克斯方面，兰斯·托马斯可能出场，穆迪埃不确定，李，诺克斯和波辛尔吉斯都会休息。

效率 (排名):