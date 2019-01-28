热火106-尼克斯97

迈阿密热火在周日晚上106-97击败纽约尼克斯。艾灵顿得到了热火最高的19分。

1. 依旧是黄金臂

即使艾灵顿在上半场有些慢热，但是他在下半场找到了他的手感。

怎么样呢？

这名31岁的球员全部的得分都来自于下半场，其中包括这些第四节的高难度3分球。

太关键了.

除了13投6中得到了19分外，艾灵顿还有19的正负值。

2. 韦德的表现

韦德出场后，麦迪逊花园球迷开始呐喊热火加油，韦德也迅速投进3分球并再也没有停下来。

在尼克斯大部分时间将精力放在如何防守韦德的时候，这名老将庖丁解牛式解读了尼克斯的防守，为队友送出一次次精妙的助攻，还记着这个第四节给阿德巴约的不看人传球吗？

这真的太酷了。

韦德得到了15分，全队最高的10个助攻，5个篮板和1个抢断。

3. 詹姆斯·约翰逊保持他的倾略性

詹姆斯约翰逊从出场一刻起就准备好完成他的任务了，他在上半场经常突入油漆区完成内线得分。

詹姆斯约翰逊13投6中得到了13分，3个助攻，2个抢断和18的正负值。

其他要点：

-白边在本场比赛表现的非常高效，他在第三节完成了这样的猛兽式扣篮。

这名大个子在第四节还完成多个奋不顾身的救球。

白边本场比赛10投6中得到了13分，全队最高的16个篮板，3个盖帽和2个助攻。

-小琼斯在第二节因为受伤离场后，奥利尼克替补出场，他在这段时间迅速找到状态并6投5中得到了11分，其中包括这个面对小哈达威的高难度上篮。

奥利尼克得到了11分6板.

比赛记录:

-小琼斯右膝盖受伤离开比赛没有回归，他的X光结果显示为阴性，他将在周一回到迈阿密后重新接受检查。

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊没有被激活。

-泰勒约翰逊(小腿肌肉疼痛)虽然被激活但没有在比赛中出场。

下一场比赛:

-热火将会回到主场，他们将在周三晚上7点30分主场迎战公牛。您可以从这里购买球票.