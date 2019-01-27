迈阿密热火与纽约尼克斯比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上7点30分客场调整纽约尼克斯。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 尽管在与克利夫兰骑士的比赛中赢下了比赛，有什么让你印象深刻的地方吗？

你不会想要看到比赛中将18分的优势被对手在比赛结束前减少至6分吧。热火的区域联防在本场比赛继续发挥神奇效果，但是随着比赛后段骑士的3分球开始找到准星，在热火进攻出现困难的时候，骑士很快的打出了进攻高潮。这也是最后骑士将比分缩小的原因。

温斯洛在比赛最后还有30.3秒的时候对塞克斯顿的防守让我印象很深刻，他在这场比赛中贡献了全队最高的13次干扰对手出手，同时得到了全队最高的27分（第三节单节13分），7个篮板，2个助攻和1个盖帽。

“我们都知道他打出了一场精彩的比赛，” 斯波谈到温斯洛。“你可以从他的防守时就可以看出，这也是他应该做好的：他为其他的球员起了表率，激励队友们增强场上的防守。然后他的进攻不怕激励身体对抗，在场上作出正确的判断。”

2: 热火有很长一段时间没有见到尼克斯了，那场之前的比赛跟现在相比有什么可以借鉴的？

我们已经讨论过热火现在有了什么变化，德拉季奇因为膝盖手术温斯洛出现在了热火控球后卫上，维特斯也伤愈复出出现在了替补席上。10月份的比赛很难跟现在有太大的相似地方。这对于尼克斯来说也是一样的，坎特在之前的比赛作为首发出现在场上，赫松尼亚是尼克斯一个关键的轮换球员。诺阿在赛季中期也出现在了首发中，现在坎特和赫松尼亚没有太多的出场机会，穆迪埃之前是尼克斯的首发控球后卫，但是随着他最近的受伤，尼利基纳回归了首发，而李也得到了一些出场的时间。

尼克斯在场上没有特别有效率的地方。他们让对手有很多篮下得分的机会，以及底角3分球的机会。他们有限制对手快攻的趋势，但是他们没有特别的强点需要热火特别去注意。菲兹代尔今年来到了尼克斯，但是对于他来说是一个波动的一个赛季，波辛尔基斯依旧没有伤愈，数据也能够说明一些。

泰瑞尔在过去4场比赛中场均18.3分，4.8个篮板，4个助攻以及60%的投篮命中率，他在周三面对火箭的比赛中砍下了31分，这可能对他的数据有一些帮助，但是他在最近依旧表现抢眼。

3: 我们有那些需要了解凯文·诺克斯的地方吗？

热火在赛季开头和尼克斯的交手中没有碰到诺克斯，但是他现在是值得别的球队注意到他了。诺克斯和塔图姆在进攻上有一些相似的地方，他有着一定的运球能力，同时可以创造干拔跳投的机会，他有着爆发力和运动天赋去攻击篮筐。虽然现在组织能力和防守没有进攻能力这么突出，但是诺克斯是有天赋可以场均贡献20分球员。现在他有着22%的控球率和不到50%的真实命中率，距离目标依旧有一段很长的路需要走，但是如果因此你就小看了诺克斯，那么即使这名球员今年仅仅19岁，他依旧可以让这场比赛从大比分领先变为一场单进攻回合差距的比赛。

理查德森，德里克·琼斯会在防守他时有什么样的表现呢？一起期待这场周日晚上的比赛吧。

比赛记录：

热火现在赢下了过去4场比赛中的3场与尼克斯的比赛。10月24日，热火110-87击败尼克斯。

热火现在23胜24负，尼克斯现在10胜37负。

白边场均12.3个篮板，2.3个盖帽。

小哈达威场均19.4分，0.9个抢断。

泰勒脚踝扭伤不确定能否在明天的比赛中出场，德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊没有被激活。

效率 (排名):