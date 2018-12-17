迈阿密热火102-新奥尔良鹈鹕96

迈阿密热火周日晚上以102-96击败新奥尔良鹈鹕。理查德森得到了球队最高的22分。

1. 韦德的一锤定音

虽然韦德在前三节已经表现的非常出色的了，但是他最大的贡献来自于最后时刻的这个进攻。

在比赛还有54.5秒时，韦德完成了他的招牌动作，面对戴维斯的防守投进关键抛投帮助热火100-92领先鹈鹕。

太关键了！.

韦德本场比赛12投6中得到了19分，6个篮板和2个助攻。

2. 理查德森全面发挥

简单的说，理查德森将他全部的进攻手段都在面对鹈鹕时展示出来了。他在本场比赛不论是全场快攻还是外线3分球，或者是中距离干拔跳投都能够找到准星。

当然理查德森在防守端一样做出巨大贡献，他得到了全队最高的3次抢断。

除了得到了全队最高的22分外，理查德森还贡献了4次助攻和10的正负值。

3. 白边全场的稳定表现

从比赛一开始，白边就准备好他的表扬了！

他是怎么做到的呢？

他从比赛一开始就在第一节得到了11分，其中包括了这个全场一条龙得分。

这个突破还不赖吧。

随着比赛的推进，白边继续从攻防两端作出贡献。看看他这个防守戴维斯和兰德尔的回合吧！

白边全场14投8中得到了17分，12个篮板和全队最高的3个盖帽。

其他要点:

-小琼斯继续用自己的努力来帮助球队。

本场比赛他抓下了5个进攻篮板，这也帮助热火得到了不少二次进攻的机会。

看看他这个第四节的补扣吧！

小琼斯本场比赛7投5中得到了11分，8个篮板和2个抢断。

-阿德巴约为队友制造了不少精彩的挡拆，同时他在这场比赛中完成一件从来没有完成的事！

他投进了一记3分球。

阿德巴约得到了5分，8个篮板和全队最高的5个助攻。

其他要点：

-温斯洛在比赛中右脚踝疼痛没有在下半场出场。

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾没有被激活。

下一场比赛：

-在经过了几天的训练后，热火将会在周四晚上主场迎战火箭。你可以从这里购买球票.