篮网88-热火117

迈阿密热火在周六晚上117-88击败布鲁克林篮网。奥利尼克得到了热火最高的25分。

1. 奥利尼克保持他的火热表现

简单的说，奥利尼克用他的全面表现给对手制造了大量的麻烦。

单是第二节他就7投4中得到了11分，其中包括几个3分球和这样的连续假动作突破。

…他将他的火热表现延续到了第三节，不断利用切入篮下完成篮筐附近得分。

除了13投9中得到了全队最高的25分外，奥利尼克还有6个篮板，4个助攻，2个盖帽和1个抢断。

2. 小琼斯几乎再创生涯新高

小琼斯在比赛中传递球时表现的非常好，同时他还在比赛中投进几个3分球，还有他一如既往疯狂的灌篮！

让我们一起回顾下他在第二节的这个满月般单手劈扣吧！

这就是飞行模式！

小琼斯同时利用了自己的身高臂展和速度出色的完成了他的防守任务，一起来看看他这个阻截丁维迪的追身大帽吧！

这名22岁的球员10投7中得到了18分4个篮板和1个盖帽。

3. 温斯洛一锤定音

从比赛开始，温斯洛就频繁的突入篮下给布鲁克林篮网的防守带来麻烦。他投进了前7次出手中的6次，同时他还给队友送出不少精彩助攻。

防守端他也是不容多让，一起看看他这个对丁维迪的封盖吧。

温斯洛本场9投6中得到了13分，6个助攻，4个篮板和之前的那个盖帽。

其他要点:

-阿德巴约作为首发中锋表现出色，不仅仅是在防守端出色的保护了油漆区，同时他还展现出非常出色的视野给队友送出助攻。

阿德巴约本场比赛得到了9分，全队最高的16个篮板球以及6个助攻。

比赛记录：

-白边，梅腾都没有被激活。

-德拉季奇虽然被激活，但是没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周一晚上主场迎战老鹰。你可以从这里购买球票.