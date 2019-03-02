迈阿密热火与布鲁克林篮网比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战布鲁克林篮网。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在上一场比赛中让詹姆斯哈登得到了58分，他们哪些方面可以做的更好呢？

当你在比赛中面对詹姆斯哈登这样有天赋的球员的时候，“真的没有太多的选择”，哈登本赛季完成6次50+得分，他是非常出色的球员。这名MVP有力争夺者在干扰出手下（19投10中命中率52.6%）相比无干扰下（13投6中46.2%）表现得更好。

在比赛后，球员们都说他们的每一次尝试伸手都被捕捉到了，就像是偷饼干的小孩正好被发现手干饼干盒里时一样。哈登在比赛中18次站上罚球线，同时32投16中，3分球18投8中，虽然比赛中有一些艰难的判罚，但是哈登一如既往的命中他的后撤步3分球，油漆区内的小抛投，热火也使用了更加复杂的联防来堵截哈登的突破轨迹，通过两人包夹来迫使哈登将球传出。哈登简单的利用防守的空缺将球传到了空位的射手身上，防守球员因为要提防哈登的外线3分球，内线空缺让他打出了上篮，他们可以在油漆区内做的更好。热火像很多跟火箭交手的球队一样，虽然并没有达到完美的表现，但是足够去赢下比赛。

2: 篮网在去年是如何给热火带来麻烦的？

热火在过去的两个赛季里面对篮网时战绩2胜4负，当然这里面也有着各自因素，他们可怕的板凳深度，全面的球员，同时在比赛中有多么顽强都是其中的因素，但是他们的3分球是真正的关键。篮网在3分球出手数上达到了联盟第5，这也让他们在每一场比赛中面对不一样的对手都会有很大的浮动，在防守端他们也是联盟中限制对手3分球出手数以及出手效率做的最好的球队之一。对于面对像热火这样非常需要利用突破来制造外线3分球出手的球队，面对上篮网的时候就会出现一些麻烦。在过去6场热火与篮网的比赛中热火的3分球153投近40中，这是26.1%的投篮命中率。热火在过去2个赛季里当3分命中率低于30%时，战绩仅仅是11胜24负。

当然他们在内线的防守也不错，杰利·阿伦在这里扮演了很重要的角色。篮网也是一支非常注重突破后传球的球队，他们的场均突破次数52.8排名联盟第3，19.3次分球也是联盟第6.随着丁维迪复出，篮网现在有着4名球员3分球命中率能够达到36%。篮网没有太多的变化，但是他们在本赛季表现得更加出色了。

3: 热火在过去两场比赛如何打出如此出色的进攻呢？

热火在过去两场比赛中的进攻效率达到了120，这也是在热火近期历史表现最好的背靠背比赛。当比赛中一些球员能够出色的在油漆区内完成得分，热火的3分球命中也得以提升。热火本赛季已经有着4次连续两场命中15个3分球的比赛了，这也是热火能够在与勇士和火箭交手时取得两位数领先的原因。当这两支球队每次要发起一波进攻高潮的时候，热火的3分球能够将对手反扑火焰熄灭。这与场上球的传动有一定关系，但是同时也与热火使用了奥利尼克为中锋有一定关系，奥利尼克有着非常出色的运球得分能力。这也让热火打出了历史上可能是最好的连续两场进攻的表现，现在他们将要面对一支在过去两个赛季一支让他们命中不高的球队，让我们看看他们能否保持这样的水平。

德拉季奇在回归后是热火板凳上一支奇兵，他和奥利尼克在今天的伤病名单中被列为不确定。如果两个球员今天都无法出场，理查德森和温斯洛必须要挺身而出。

比赛记录：

热火本赛季和篮网各赢1场。

热火现在27胜34负，篮网现在32胜32负。

韦德距离超越乔丹成为联盟第一盖帽后卫仅仅差2个盖帽。

拉塞尔场均20.7分，6.7个助攻。

德拉季奇，奥利尼克，白边，詹姆斯约翰逊，小琼斯都不确定能否出场。特里，梅腾都确定不会出场。

效率 (排名):