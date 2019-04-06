迈阿密热火109-明尼苏达森林狼111

迈阿密热火在周五晚上109-111惜败森林狼。韦德得到了热火最高的24分。

1. 表现抢眼的韦德

韦德在进入这场比赛时明显是换了一身装备。

除了一些高难度跳投外，他还有这样的欧洲步得分：

…他投进了本场比赛的前6次出手，并在上半场就得到了21分。

虽然在下半场有所冷却，但是他在比赛结束前的这个关键抢断险些帮助热火改变局势。

不幸的是这还并不够。

除了16投8中得到了全队最高的24分外，韦德还有3个篮板，3个助攻和全队最高的13的正负值。

2. 詹姆斯约翰逊的末节表现

简单的说，第四节的詹姆斯·约翰逊表现的非常出色，他6投4中得到了全队最高的8分。

然后他在最后连续制造对手两次进攻犯规：

詹姆斯约翰逊11投7中得到了15分，5个助攻和2个篮板。

3. 维特斯的第三节

在经历了开场的安静表现后，维特斯在第三节7投5中得到了13分。

当然他在比赛中投进了很多3分球，但是这个第四节的3分球非常关键。

维特斯17投8中得到了22分，其中包括12投6中的3分球。

其他要点：

-阿德巴约本场面对唐斯打出了超高水平的防守，看看他在比赛中手有多看。

阿德巴约6投4中得到了8分，4个篮板和全队最高的4个抢断。

比赛记录：

-理查德森和安德森都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周日下午客场挑战多伦多猛龙。迈阿密热火将在周二晚上结束本赛季常规赛最后一个主场，他们将在迎战费城76人。你可以从这里购买球票.