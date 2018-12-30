迈阿密热火与明尼苏达森林狼比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上主场迎战明尼苏达森林狼。比赛将于晚上6点开始，福克斯体育将从晚上开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在热火大胜克利夫兰骑士的比赛中哪些地方值得去深究的？

这场比赛除了两支球队都打起来区域联防外放在一个月以后大概没有太多人会记得吧，但是有一点值得去重新品味的就是温斯洛的表现吧。温斯洛在本场比赛中奉献了24分，11个篮板，7个助攻的数据，同时更加有趣的就是在这场比赛中骑士对他的防守。几天前热火与猛龙的比赛中，还记得防守球员一度越过热火的挡拆来防守温斯洛，温斯洛能够利用对手防守的空间找到突入篮下的机会。骑士在本场比赛中排出了更加保守的防守，他们没有过于追逐防守温斯洛，温斯洛在比赛开头并没有找到准心，但是在投失了几次出手后，温斯洛开始在突破后命中投篮，他同时能够充分的利用他的身体素质找到篮筐的位置，骑士的内线防守力量不足也在他的手术刀下彻底暴露出来。我们在本赛季接下来的赛程中，我们可能会看到相似的对他的防守，因此任何面对这些防守时能够取得的胜利都是一个积极的信号。

2: 森林狼本赛季有什么大的变化吗？

在上赛季闯入季后赛后，森林狼本赛季作出了重磅交易，他们将吉米巴特勒交易到76人，得到了萨里奇和考文顿。从交易完成后，森林狼取得了12胜10负的战绩，他们事实上打出了+3.7的正负值，这排名联盟前10。在经历了这么大的改动后，森林狼事实上还是原来的那支队伍，他们仍然有大量的出手中投。这对于热火来说是一个好的消息，他们现在更多的让对手出手3分，更加注重于油漆区内防守。

森林狼的核心基本还是以安东尼·唐斯和安德鲁·维金斯为主力，德里克·罗斯和杰夫·特里现不确定能否在比赛中出场，唐斯和维金斯也将承担更多的责任。

3: 这次的增援和他们控球后卫的可能缺席将如何影响本场比赛？

热火从上赛季的季后赛中就可以了解到，考文顿在防守任何球员时都会给对手带来巨大的压力。萨里奇的体型和投射能力也将会是对位球员的噩梦。在周六晚上，罗斯和蒂格都不确定能否出场。即使森林狼现在有着琼斯可以临时顶上，但是缺少了他们俩将会给森林狼的外线轮转带来很大的麻烦。如果泰亚斯·琼斯出现在首发，我们会看到他去防守理查德森和麦克格鲁德，考文顿则是防守温斯洛。

除了萨里奇和特里沃将会出现在板凳上，唐斯的投射一直是一个威胁，用区域联防去防守他的外线肯定会比较吃力，但是现在森林狼缺少了组织进攻突破的控球手。这场比赛可能会和新奥尔良鹈鹕的比赛非常相似，他们会有很多的前场球员，当热火使用区域联防的时候他们的前场球员将会陷入防守阵型中，锋线球员很能创造出足够的进攻机会。

比赛记录:

热火现在赢下了过去7场比赛中的6场，现在的战绩是17胜17负。

森林狼赢下了过去3场中的2场，现在的战绩是16胜19负。

在过去4场比赛中温斯洛场均18.8分，6.3个篮板，5.3个助攻，2.3个抢断和56.1%的投篮命中率。

唐斯场均21.2分，11.8个篮板，1.7个盖帽。

德拉季奇，维特斯，邓肯将会缺席。艾灵顿，哈斯勒姆，詹姆斯约翰逊生病，小琼斯偏头痛都不确定是否会出场。

效率 (排名):

热火进攻: 106.5 (21)

热火防守: 105.6 (8)

森林狼进攻: 109.1 (16)

森林狼防守: 109.5 (18)

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