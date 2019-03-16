雄鹿113-热火98
Photo Credit: Issac Baldizon
迈阿密热火在周五晚上98-113不敌密尔沃基雄鹿。温斯洛得到了热火最高的20分。
1. 温斯洛统治级的上半场
上半场的温斯洛真是无人能挡。
是的，他真的做到了一切。
从远距离3分球到这样的精妙传球。
…还有这样的追身大帽
然后当然，还有和韦德这个空接配合。
我的老天.
温斯洛上半场就得到了20分，4个助攻，2个抢断和1个盖帽。
但是在遭遇了右侧大腿挫伤后，温斯洛在比赛中缺席了大部分的第三节时间。
全场除了16投8中得到了全队最高的20分外，温斯洛还贡献了5个助攻，2个篮板和2个抢断和1盖帽。I
2. 白边的表现
从比赛开始，白边就从板凳上给球队带来活力，不论是冲击进攻篮板还是完成这样的封盖：
…他第四节的进攻篮板也是让人印象深刻。
白边9投5中得到了14分，11个篮板和全队最高的3个盖帽。
3. 理查德森时刻做好准备
简单的说，理查德森保持进攻上的高效。
其中包括了一系列像这样的中距离跳投：
理查德森10投5中得到了11分，3个篮板，2个助攻和1个抢断。
比赛记录:
-库克，梅腾和邓肯都没有被激活。
下一场比赛:
-热火将在周日下午1点主场面对黄蜂。你可以从这里购买球票。