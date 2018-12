雄鹿87-热火94比赛回顾

迈阿密热火在周六晚上以94-87击败雄鹿。理查德森得到了热火最高的16分。

1. 韦德打倒雄鹿

在密尔沃基雄鹿眼看就要追近比分,还有什么比韦德一己之力来锁定胜局更美妙呢?

韦德得到了热火最后10分中的6分,其中包括了这两个关键的跳投。

你肯定会爱上他.

Wade finished with 13 points, eight rebounds and three assists.

2. 詹姆斯·约翰逊的快速进攻

当詹姆斯约翰逊在防守字母哥表现出色的同时,他本场比赛最精彩的来自关键时刻表现。

在比赛还有41.8秒时,约翰逊封盖了米德尔顿的3分,接着他飞身救球,理查德森扣篮帮助热火以90-83领先雄鹿。

这名31岁的球员9投5中得到了11分,6个篮板,4个助攻和2个抢断。

3. 理查德森率领球队前进

理查德森在进攻端用他的3分球和突破来完成得分。

他在第二节有着这样的精彩扣篮。

本场比赛他得到了全队最高的16分,5个篮板,3个助攻和2个抢断。

其他要点:

-阿德巴约面对MVP有力竞争者字母哥打出强势防守,其中包括了这个第一节的抢断,这也帮助小琼斯在快攻中打进2+1.

阿德巴约得到了4分,4个篮板,1个抢断和1个助攻。

比赛记录:

-德拉季奇,维特斯,邓肯·罗宾逊,梅腾都没有被激活。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周日晚上客场挑战奥兰多魔术。热火的下一个主场比赛,将会在下周三晚上主场迎战多伦多猛龙。你可以从这里购买球票.