迈阿密热火与密尔沃基雄鹿比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上客场挑战密尔沃基雄鹿。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在面对孟菲斯灰熊的比赛中赢下比赛的？

这是一场大家都预测到的慢节奏比赛，相比热火本赛季节奏最慢的比赛仅仅多出几个回合。这场比赛的116的进攻效率也大大的超出了大家的想象，但是最终让热火在下半场最终拉开比分的是热火的3分球，他们3分线外31投15中，这也是本赛季连续第二场几乎达到50%命中率的比赛-这比灰熊要高出18个百分点。虽然是这样，热火依旧让比赛的悬念留在最后一分钟，阿德巴约抢篮板时制造了对手的犯规也最终让他站上罚球线上。热火现在在最后5分钟比分只差5分的比赛中战绩是12胜11负，这也是我们之前一次次提到的，很多时候在这种比分接近的比赛中，一点点非常细微的变化就能够改变场上的格局，一个跳球，一个篮板。

温斯洛在这场比赛中仅仅3节就砍下了26分，除了一系列的外线出手3分球，温斯洛同时能够非常出色的完成篮下得分，以及一些中距离翻身跳投。关键时刻韦德也是展示出老将的经验，在离比赛结束还有4秒的时候，韦德对马克完成了一次关键的封盖并在跳球中将球分给了理查德森。韦德依旧是那个闪电侠。

2: 从两队上次交手中我们了解到什么呢？

在上一次两队交手时，雄鹿打出了赛季最低的进攻效率，每百回合进攻仅仅可以得到86.1分。那场比赛是他们与凯尔特人交手后的背靠背第二场，首节比赛他们仅仅得到了8分，热火也迅速得到了两位数比分的领先，整场比赛他们的3分球43次出手仅仅命中了9次-这也是他们本赛季最糟糕的表现。热火在这场比赛也非常好的限制了字母哥的发挥，出色的油漆区内堵截，詹姆斯约翰逊利用了自己的体型优势锁住字母哥的突破路径，整场比赛这名MVP竞争者仅仅12投3中，3次助攻下出现了4次失误。雄鹿在这场比赛中出手了43次3分球，这并不是说他们在比赛中浪投，他们本赛季的3分球出手次数一直很多，米德尔顿和洛佩斯本场比赛外线3分球仅仅18投3中。本次交手如何继续锁住油漆区和限制字母哥的表现依旧是热火能否赢下比赛的关键。

3: 本场比赛和之前相比会有什么不一样呢？

并不会有太大的不一样，比赛的结果是取决于雄鹿的投篮能否命中。热火在过去3次交手中仅仅有31.3%的3分球命中率，所以比赛很大程度并不是依赖于热火能否找到手感。有趣的一点就是如果雄鹿在这场比赛中找到了投篮命中率，热火将会如何改变他们的油漆区策略呢？这可能需要雄鹿段非常高命中率的时间，甚至是一整节打出高效率外线，热火才会作出调整。占据油漆区内的优势能够让雄鹿最强的球员出现麻烦，只要字母哥在比赛中不能找到他想要的进攻方式，他们就会保持之前的计划，哪怕对手3分球一直可以找到篮筐。

热火本赛季的防守一直在跟随对手而作出改变，温斯洛，理查德森和小琼斯在外线防守时表现出色，阿德巴约和白边油漆区内也能够完成他们的任务。当然热火的区域联防在比赛的一些时候是非常关键的，但是更重要的是他们能够保持自律足够的专注去完成各自安排的任务。

效率：

热火面对雄鹿已经取得了6连胜，最近一场是12月22日，最终94-87击败雄鹿。

热火现在战绩21胜20负，雄鹿30胜12负。

热火在过去14场让对手场均输球12分。

字母哥场均26.7分，12.6板，5.9个助攻。

效率 (排名):