迈阿密热火112-孟菲斯灰熊108

迈阿密热火在周六晚上112-108击败孟菲斯灰熊。温斯洛得到了热火最高的26分。

1. 温斯洛迅速进入状态

从开场迅速命中两记3分球后，22岁的温斯洛就再也没有停下前进的脚步。

从那里开始，这名22岁的球员就保持果断，并从油漆区，中距离，外线3层贡献得分。

…他在第一节结束前还完成了这样的一个空接扣篮。

当然这还只是上半场。

第三节温斯洛5投3中得到了8分。

这名前杜克球员得到了26分，7个篮板，4个助攻和全队最高的23的正负值，3分球4投4中！

2. 泰勒约翰逊做到了他该做的事

让泰勒约翰逊找到了外线手感的时候，对手真的没什么办法。

是的，看看第四节的这个3分球！

泰勒本场比赛9投5中得到了14分。

3. 理查德森的职业生涯之夜

即使理查德森投篮命中率并不高，但是他在本场比赛关键时刻有不少关键的表现。

除此之外，理查德森很好的组织了球队的进攻，本场比赛他贡献了职业生涯最高的9个助攻。

这名25岁的球员得到了14分，6个篮板，2个抢断。

其他要点：

-还记得德里克·琼斯在周四比赛上半场结束前的压哨吗？

韦德在面对灰熊的时候也做到了！

韦德本场比赛得到了10分，5个助攻，3个篮板和1个盖帽。

比赛记录：

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊都没有被激活。

-白边虽然被激活但是因为生病没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周二晚上8点客场挑战雄鹿。他们将会在1月23日回到迈阿密。你可以从这里购买球票。