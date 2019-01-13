迈阿密热火112-孟菲斯灰熊108
Photo Credit: Issac Baldizon
迈阿密热火在周六晚上112-108击败孟菲斯灰熊。温斯洛得到了热火最高的26分。
1. 温斯洛迅速进入状态
从开场迅速命中两记3分球后，22岁的温斯洛就再也没有停下前进的脚步。
从那里开始，这名22岁的球员就保持果断，并从油漆区，中距离，外线3层贡献得分。
…他在第一节结束前还完成了这样的一个空接扣篮。
当然这还只是上半场。
第三节温斯洛5投3中得到了8分。
这名前杜克球员得到了26分，7个篮板，4个助攻和全队最高的23的正负值，3分球4投4中！
2. 泰勒约翰逊做到了他该做的事
让泰勒约翰逊找到了外线手感的时候，对手真的没什么办法。
是的，看看第四节的这个3分球！
泰勒本场比赛9投5中得到了14分。
3. 理查德森的职业生涯之夜
即使理查德森投篮命中率并不高，但是他在本场比赛关键时刻有不少关键的表现。
除此之外，理查德森很好的组织了球队的进攻，本场比赛他贡献了职业生涯最高的9个助攻。
这名25岁的球员得到了14分，6个篮板，2个抢断。
其他要点：
-还记得德里克·琼斯在周四比赛上半场结束前的压哨吗？
韦德在面对灰熊的时候也做到了！
韦德本场比赛得到了10分，5个助攻，3个篮板和1个盖帽。
比赛记录：
-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊都没有被激活。
-白边虽然被激活但是因为生病没有出场。
下一场比赛：
-热火将在周二晚上8点客场挑战雄鹿。他们将会在1月23日回到迈阿密。你可以从这里购买球票。