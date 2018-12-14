迈阿密热火与孟菲斯灰熊比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战孟菲斯灰熊，比赛将于晚上8点开始，福克斯将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 上一场面对犹他的失利有什么值得讨论的地方吗？

这是一种自然的衰退，热火在犹他没有找出解决问题的办法。热火的半场进攻是联盟第27或者是28的，他们的全场进攻帮助他们在每100个回合中多得了16分。所以很重要的一点就是如何让对手进攻受阻，特别是在德拉季奇缺阵的情况下，热火更需要依赖防守来限制对手得分。犹他爵士在周三晚上的比赛中就是简单的投进了几乎所有的出手。这也是为什么在下半场的某个时候热火甚至落后他们40分。

虽然热火在第二节理查德森找到3分手感，麦克格鲁德又贡献一些得分，但是这并不足以挽回开场40-15的劣势。小琼斯的表现同样值得我们关注，他在本次比赛中得到了职业生涯最高的5次抢断，同时还有5次断球和2次救球。在这样一个防守不佳的晚上，能够看到小琼斯有这样的表现，也是很让大家高兴的。

2: 孟菲斯灰熊本赛季有什么变化？

很重要的第一点就是他们变得更加的健康了。在经历了一个噩梦般的赛季后，康利整个赛季仅仅出场12场，加索尔也在赛季结束前离开。本赛季两名球员健康回归，当球队拥有两名相当稳定又可以依靠的球员的时候，取得16-11的战绩也不会让大家太惊讶了。

另外很重要的一点就是他们的新秀杰伦·杰克森-这个6尺11的大个子，他在外线的防守非常出色，同时他也能够很好的保护篮下，现在他是全联盟历史上第四名可以在20场比赛中得到250分，20个抢断和40个盖帽的新秀。当他在场时和联盟最聪明的防守球员之一的加索尔在一起的时候，灰熊的防守排名全联盟第一。同时他们在场上也能展现不一样的攻击手段，不论是突破跳投还是外线3分他都能表现出色。本赛季可能除了达拉斯的东契奇外可能没有谁比他更出色的了。

同时我们不能忘了他们得到了谭珀尔和安德森，他们都是出色的老将。

3: 灰熊和爵士有什么相同，同时热火需要如何才能拿下周五晚上的比赛？

灰熊的半场防守排名全联盟第3，不一样的是，犹他更加擅长于防守全场进攻，虽然白边会在周五晚上回归，他的回归会对热火防守对面两个稳定输出点有很大的帮助。

同时当这些主力下场，灰熊的进攻会开始出现麻烦，热火的替补阵容应该会发挥巨大重要。

比赛记录：

热火取得了2连胜。

热火现在11胜16负，灰熊现在16胜11负。

小琼斯在客场的比赛中场均2。3个抢断。

康利场均20.3分，6.5个助攻。

效率 (排名):