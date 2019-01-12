迈阿密热火与孟菲斯灰熊比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战孟菲斯灰熊。比赛将于下午5点开始。福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火是如何以两位数比分优势战胜凯尔特人的？

周四的这场比赛考虑到这是另外一场对手的背靠背比赛第二场的比赛，还记得雄鹿在几周前先是与凯尔特人交手，然后他们出现了投篮问题。热火在面对雄鹿时有着非常具体的防守字母哥的战术，那场比赛中雄鹿没有任何可以找到稳定进攻输出的地方。这是一场热火发挥出色最终战胜对手的比赛。

这场面对凯尔特人的胜利并不是太相似的感觉。这并不是说热火在面对凯尔特人时有什么表现的不够优秀。除了球队投进了赛季最高的18个3分球，以及赛季最高的33次助攻外，感觉他们没有在本场比赛有着什么特别耀眼的地方。在下一次两队交手的时候，如果问到我们能不能从这一场交手中得到什么经验，可能答案是没有。



2: 我们从两队上一次交手了解到什么呢？

这将是一个非常有趣的交手时间，现在热火重新将注意力放在防守上以及如何保护油漆区，相比赛季开头，他们现在将进攻节奏减下来。面对灰熊现在温斯洛已经从容的出现在首发控球后卫上，在这种节奏缓慢的比赛中温斯洛打出几乎完美的表现，热火能够打出111.1的进攻效率，同时他们能够创造出39次3分球出手机会，场均命中15个3分球。灰熊在得分上也表现不错，尽管他们现在的3分球命中率并不高，但是他们能够保持低的失误以及能够制造大量的罚球，这两场比赛很难有大的区别。

当迈克康利不在场时，灰熊百回合进攻仅仅得到95分，而加索尔不在场时，灰熊百回合仅仅得到96.4分。因此限制好他们俩人的发挥将会是本场赢球的关键。

灰熊在过去的15场比赛11负4胜，但是这将依然会是一场肯定会有很多半场进攻的比赛。

3: 灰熊在交易了贾斯丁·霍利德后有什么变化吗？

大概一周以前灰熊通过交易布鲁克斯，谢尔顿和一个第二轮的选秀权得到了公牛的霍利德。大概热火的球迷都能够记得他在与热火的比赛中投进了大量的3分球吧。现在他场均出场不到20分钟，还没有投进任何3分球，但是他是能够改善这支3分球命中率联盟第24的球队的球员。霍利德能够一定的影响本场比赛的对位，特别是热火在板凳面对灰熊时表现不错。本场比赛将会是霍利德的第四场比赛，他可能会在比赛中扮演更加重要的角色。

比赛记录：

热火面对灰熊取得3连胜，在12月14日的比赛中热火100-97击败对手。

热火现在20胜20负，灰熊现在19胜22负。

热火本赛季投进了474记3分球，这占他们总得分的33.4%，这也是球队历史的最高记录。

康利场均20.1分，6.2个助攻，1.3个抢断。

效率 (排名):

热火进攻: 106.8 (22)

热火防守: 105.9 (7)

灰熊进攻: 104.2 (26)

灰熊防守: 105.4 (6)

伤病情报：白边因为生病不会在本场比赛中出场。