快船111-热火99

迈阿密热火在周三晚上99-111不敌洛杉矶快船。白边得到了热火最高的22分。

1. 理查德森的前3节表现

在经历了一个缓慢的上半场后，理查德森在第三节打出精彩表现。

在这之后，理查德森还连得5分，其中包括这个单手灌篮。

这名25岁的球员一共得到了17分，5个篮板和5个助攻。

2. 白边的表现

白边在本场比赛很好的利用了他的力量和体系优势。

他在第三节表现得不错，他同时在第四节努力缩小比赛分差。

看看这个挡拆后的隔扣吧。

除了13投10中得到了球队最高的22分外，白边还贡献了16个篮板，2个助攻，1个抢断和1个盖帽。

3. 顽强的泰勒

虽然泰勒在第四节得到了球队最高的9分，他最佳的表现来自于这个上半场的防守。

泰勒11投5中得到了15分，5个助攻，2个篮板和前面提到的1个盖帽。

其他要点：

-阿德巴约在第三节末有一些精彩的表演。

这名21岁的球员5投4中得到了8分7板。

比赛记录:

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊没有被激活。

下一场比赛：

-热火将会在周五客场挑战克利夫兰。迈阿密下一个主场比赛将会在下周三，主场迎战公牛。你可以从这里购买球票.