迈阿密热火与洛杉矶快船比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上10点30分客场挑战洛杉矶快船，福克斯体育将对本场比赛进行直播，790电台也将本场比赛进行直播。

1: 你是如何看待热火这场两位数比分胜利的？

这个答案可能并不有趣，但是迈阿密热火在面对一支他们需要去击败的球队时成功的做到了。阿德巴约在上半场不论是空接扣篮还是干扰对手投篮又或者是造成对手犯规都表现非常抢眼，德拉季奇重新回到场上，温斯洛又打出了本赛季最高效率的比赛。当太阳在第一节轰下36分后，热火攻防两端在接下来的比赛中都能够顺利按照计划进行。有一些比赛时你不会期待球队中会有特别出众的表现来帮助取胜，因此除了高光镜头外能够看到热火能够以重复简单的方式打出他们想要的篮球，赛季最高的32个助攻，非常不错。这是那些能够帮助你在季后赛路上奠定基石的比赛。

我们会看到热火在今天与快船的比赛中又会有怎么样的表现。

2: 快船本赛季有什么变化呢？

快船本赛季最大的变化就是在交易截止日之前将格里芬送去了活塞，同时这也帮助他们本赛季成为了西部的领先队伍，这个交易帮助他们得到了哈里斯-他现在的表现完全是全明星级别的，布拉德利作为角色球员也能稳定贡献。博班现在是联盟效率最高的球员之一，同时他们在选秀中选中了的新秀亚历山大，本届表现最佳的新秀之一。小乔丹自由球员市场离开后，快船又将里弗斯送走去了奇才得到了戈塔克。现在他们的进攻效率排名全联盟前5，防守也是中等偏上，这些变化都让这支球队变得更加出众。

经历了9场板凳出场后，20岁的亚历山大代替受伤的布拉德利出现在首发位置上并再也没有改变，当布兰德利回归后，他又替代了贝弗利的位置出现在首发。这名来自肯塔基野猫的球员不仅仅防守出色（对手仅仅只有40%的命中率），同时他有着一手出色的突破中投能力（51.9%的命中率在相同高出手量球员中排名全队最高。）

3: 本场面对快船最大的挑战是什么呢？

本场比赛在防守端热火必须要准备好防守住对手的3分球，快船本赛季有着联盟第6的突破数量。虽然他们在篮下有着场均31.3次的出手，但是只有60.3%的命中率（联盟倒数第5），热火需要时刻警惕不要给对手留下足够出手空间，热火随着艾灵顿和白边的缺席，德拉季奇将会在本场比赛中休息，本来引以为豪的球队深度有所减弱，因此热火在面对这样一支擅长制造犯规的球队时一定要保持谨慎避免陷入犯规麻烦。

进攻方面，热火应该能够在篮下找到他们的进攻，但是如何防守住对手排名联盟顶尖的外线将取决于韦德，温斯洛和其他热火控球手的表现。

比赛记录：

热火面对快船取得了两连胜。

热火现在10胜14负，快船16胜8负。

热火现在有7名球员场均得分上10分。

哈里斯场均21分，8.5个篮板。

效率 (排名):